Ich beginne gerade mit der Lektüre eines wichtigen Buches: “La masculinidad robada” von María Calvo.

Ich könnte Hunderte von Zitaten wiedergeben, aber hier ist nur eines von ihnen, das ich fast zufällig ausgewählt habe, weil sie alle wertvoll sind:

“Heute ist das Bild des starken, edlen, mutigen, autoritären und selbstbewussten Mannes verworfen und durch weiche, sensible, mütterliche, oft lächerliche, ja groteske Männer ersetzt worden, die den Konflikt (auch in einer gerechten Sache), die Verantwortung und den Kompromiss scheuen.

Wir warnen erst seit wenigen Jahren vor der Notwendigkeit, die Männlichkeit zurückzuerobern, und es wird immer dringlicher. Während ich das Buch lese, bin ich begeistert, dass so präzise und genau geschrieben wurde, was mir schon so lange im Kopf herumgeht und worüber ich zu schreiben gewagt habe. Die übertriebene Förderung der Frauen hat zu einer Abwertung der Männer geführt. In der heutigen Gesellschaft werden nur Frauen berücksichtigt. Ja, es stimmt, dass die Welt immer noch von Männern beherrscht zu werden scheint, aber nur solange sie die Vorrangstellung der Frauen akzeptieren, ihre Männlichkeit verbergen und sich darauf beschränken, Quoten, positive Diskriminierung, Gesetze und Gleichstellungspläne zu akzeptieren, die Männer ignorieren oder diskriminieren, die ständige Protagonisierung von Frauen und darüber hinaus die Aufrechterhaltung von Klagen und Opferrolle. Es ist inakzeptabel, über die Diskriminierung von Frauen zu sprechen, wenn alles für Frauen ein Privileg ist.

Es ist einfach aus dem Ruder gelaufen. Und wir haben die Männlichkeit geächtet und lächerlich gemacht, wenn sie nicht sogar ganz verurteilt wird.

Wir haben es bei den Jungen mit einer echten Identitätskrise zu tun, die von den ersten Schuljahren an geschürt wird und sich im Laufe der Schulzeit verschlimmert. Unsere Kinder leiden bereits und wir alle werden dafür bezahlen. Der Übeltäter? Verleugnung der menschlichen Natur, soziales Reengineering und Gender-Ideologie.

Und was können wir tun? Nun ja, zumindest das: Männlichkeit einfordern und zelebrieren. Und geben Sie nicht auf.

Ich möchte den Männern dafür danken, dass sie Männer sind, und ich bitte sie, weiterhin Männer zu sein. Danke, Mann, dass du unsere Ergänzung bist, danke, dass du dich um uns kümmerst, danke für deine Autorität und Stärke, danke für deine manchmal stille Zärtlichkeit, danke, dass du so bist, wie du bist. Geben Sie nicht auf. Frauen brauchen euch, um Männer zu sein, um männlich zu sein, um ihr selbst zu sein.