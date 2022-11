Ihr Präsident, Alejandro Giammattei, ist der Ansicht, dass die IACHR ihr Mandat überschritten hat.

Die Interamerikanische Menschenrechtskommission hat beschlossen, Guatemala in das Kapitel 4b der Länder aufzunehmen, die die Menschenrechte verletzen. Dieses Kapitel umfasst Kuba, Venezuela und Nicaragua, Länder mit inhaftierten Dissidenten und manipulierten Wahlen. Was ist die Sünde Guatemalas? Die Unterzeichnung des so genannten Genfer Konsenses, der das Recht auf Leben ab dem Zeitpunkt der Empfängnis festschreibt, und die stolze Bezeichnung als Hauptstadt der Abtreibungsgegner in Lateinamerika.

In einer früheren Rede prangerte er die “ideologische Voreingenommenheit” der OAS und der IACHR, den “Mangel an juristischer Strenge” und die “methodischen Fehler” an, die er als solche bezeichnete.

Erstens wird die Infragestellung von Gerichtsentscheidungen durch die IACHR beanstandet, wobei daran erinnert wird, dass die IACHR keine vierte Instanz sein kann und dass es interne Mechanismen zur Anfechtung von Gerichtsentscheidungen gibt. Diese Realität zu ignorieren ist ein “grober methodischer Fehler” und untergräbt die Institutionalität und das Subsidiaritätsprinzip.

“Die IACHR sollte kein Aktivist sein (…), der versucht, Interpretationen von Verträgen durchzusetzen, die nicht in demokratischen Prozessen vereinbart oder abgestimmt wurden (…) Das ist eine Überschreitung ihres Mandats”.

Giammattei erinnert auch daran, dass Empfehlungen nicht verbindlich sein können und in jedem Fall die innerstaatlichen Rechtsvorschriften und die verfassungsmäßige Ordnung respektieren müssen. All dies, um dem amerikanischen Menschenrechtssystem selbst Würde und Ansehen zu verleihen.

“Es ist ein Angriff auf unsere Souveränität, dass wir den Genfer Konsens, der das Recht auf Leben von der Empfängnis an anerkennt, sowie die Amerikanische Menschenrechtskonvention unterzeichnet haben. Illegalität gegen Guatemala kann gegen jeden gerichtet sein.

Und für den Fall, dass er nicht verstanden worden war, fügte er hinzu, dass “Guatemala weder Erpressung noch Drohungen” seitens der IACHR akzeptieren werde.

All dies, nachdem ein Video gezeigt wurde, in dem Abgeordnete des guatemaltekischen Kongresses ihre Souveränität und ihr Recht verteidigen, lebensfreundliche und familienfreundliche Gesetze zu verabschieden.

Ein Zugunglück ist vorprogrammiert. Die IACHR versucht seit Jahren – oder Jahrzehnten -, ihre radikale ideologische Agenda durchzusetzen. Bis jetzt hatte ihn noch niemand aufgehalten. Bis jetzt. Denn die Rede von Giammatei am Dienstag, den 28. Dezember, ist ein Wendepunkt.