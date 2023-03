Globalismus wird oft mit Globalisierung verwechselt, aber es handelt sich um zwei unterschiedliche Wirklichkeiten.

Die Globalisierung hat sich spontan entwickelt und Menschen aus der ganzen Welt zusammengebracht, insbesondere durch den Fortschritt der neuen Technologien und des Verkehrs. Sie steht für Freiheit und Respekt für die nationalen Identitäten, die sich aus der jahrhundertelangen Koexistenz ergeben haben. Sie fördert die Entwicklung von Freiheit, Demokratie und Kapitalismus auf globaler Ebene. Die Globalisierung ist nicht unvereinbar mit Nationalstaaten, im Gegenteil, sie führt zu mehr Wirtschaftswachstum.

Der Globalismus hingegen strebt eine Kollektivierung der Massen auf totalisierende Weise an. Von internationalen Organisationen, besonders sichtbar in der UNO, werden der ganzen Welt ideologische Dogmen aufgezwungen, wie die Verpflichtung zu Quoten für die Hilfe für Flüchtlinge und Einwanderer, die Indoktrination mit der Gender-Ideologie, die Förderung von mehr Abtreibungen…

Globalismus ist anti-nationalstaatlich. Es ist ein Entwurf des radikalen Sozialismus. Es ist eine Ideologie, die im Gegensatz zu Nationalismus und Patriotismus steht.

George Soros ist einer der wichtigsten Förderer des Globalismus und der sichtbarste Kopf, zusammen mit anderen wichtigen Persönlichkeiten, die in den letzten zwei Jahren immer mehr ins Blickfeld geraten sind. Dies könnte der Fall sein bei Klaus Martin Schwab, dem Präsidenten des Weltwirtschaftsforums, wo über die Schritte diskutiert wird, die in den Mitgliedsstaaten unternommen werden müssen, um diesen Globalismus zu erreichen. In der Tat machen sie keinen Hehl daraus: “Das WEF befürwortet eine globalisierte Welt, die von einer Koalition aus multinationalen Unternehmen, Regierungen und ausgewählten Organisationen der Zivilgesellschaft anstatt von klassischen demokratischen Strukturen regiert wird. Genau darum geht es bei The Great Reboot, wie wir alle wissen.

In Spanien ist vor allem die Finanzierung der katalanischen Unabhängigkeit durch George Soros bekannt. Ihr Traum ist eine Nation, die in Mini-Nationen mit schwachen Gesellschaften zersplittert ist, um ihre Bevölkerung, ihre Politiker, ihre Unternehmen, ihre Geschäfte und damit ihre Wirtschaft zu kontrollieren.

Für den ehemaligen brasilianischen Außenminister Ernesto Araújo ist der Globalismus eine “aktuelle Variante des Marxismus”. In seiner Antrittsrede erklärte er, dass “der Globalismus durch seine verschiedenen ideologischen Verästelungen und seine Instrumente im Gegensatz zur Nation, im Gegensatz zur menschlichen Natur und im Gegensatz zur menschlichen Geburt selbst von Hass geprägt ist”.

Wie wir sehen können, nehmen im Zuge der Globalisierung die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Gruppen oder Kollektiven zu, das Geschlecht wird als Ersatz für die natürliche sexuelle Identität dargestellt, die Abtreibung wird durch Angriffe auf Abtreibungsbefürworter normalisiert, die Konfrontation gegen Männer nimmt zu…

Das Problem besteht heute darin, dass die Globalisierung, die durchaus nützlich ist, in den Dienst des kollektivistischen Globalismus gestellt wurde, um dieses Übel zu nähren, das uns letztendlich zerstören wird.

Wir kennen diesen Globalismus heute unter dem Begriff “Agenda 2030 Nachhaltige Entwicklung”.

Globalismus und Freimaurerei

Laut dem Freimaurerexperten Alberto Bárcena strebt die Freimaurerei seit ihren Anfängen im Jahr 1717 eine neue Welt an, die sie mit einer einzigen Regierung regieren kann, um so viele Länder wie möglich wirtschaftlich zu kontrollieren und von einer nahezu unbegrenzten Macht zu profitieren. Andererseits können sie so ihr ideologisches Glaubensbekenntnis, den Gnostizismus, in der ganzen Welt verbreiten. Aus diesem Grund wird der Globalismus von diesen freimaurerischen Eliten vorangetrieben.

Für den verstorbenen Pater Juan Sanahuja, einen Experten auf diesem Gebiet, gehen die Pläne für eine Weltregierung, in der die Freimaurerei eine wichtige Rolle spielt, auf das Ende des Ersten Weltkriegs oder vielleicht noch etwas früher zurück.

Die Freimaurerei unterstützt zu diesem Zweck die massenhafte illegale Einwanderung und treibt die Gesellschaft in Richtung eines kulturellen und religiösen Synkretismus. Die Nation wird ihrer Traditionen und Bräuche beraubt und die Türen zu all dem geschlossen, was uns als Land verbindet: die christliche Religion und die spanische Sprache. Öffnung der Grenzen für alle Fremden, insbesondere für Muslime. Sie werden für dieses Globalisierungsziel verwendet.

Die Freimaurerei nutzt Schirmorganisationen für altruistische und philanthropische Zwecke in akademischen, sozialen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und sogar religiösen Bereichen, um ihre Ideen vorzustellen. Sie verbündet sich mit den Interessen von Menschen, die, geblendet von ihrer Machtgier, nicht zögern, ihre Ressourcen in ihren Dienst zu stellen. So könnte Pedro Sánchez, der spanische Ministerpräsident, vor ihrem Diktat in die Knie gehen.

Aus all diesen Gründen fördert die Freimaurerei den Globalismus, der unter dem Banner des “Progressivismus” von jenen errichtet wird, die nach Freiheit rufen, aber unter der Ideologie des Staates leben, die nach Toleranz rufen, aber mit ihrer Neo-Sprache jeden angreifen, der anders denkt. Und die Befürworter des Globalismus, die die Neue Weltordnung, eine kontrollierende Weltregierung, durchsetzen wollen, stützen sich ihrerseits auf die Freimaurerei, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen.

Wir befinden uns bereits im Griff des progressiven Globalismus, der uns in eine kulturelle und nationale Agonie führt, in der das Ende des Christentums eines seiner Hauptziele ist und auf das er sich Schritt für Schritt zubewegt.

Doch trotz dieses hoffnungslosen Bildes gibt es viele Menschen, die versuchen, diesen ideologischen Vormarsch zu stoppen, indem sie das Bewusstsein der Menschen wachrütteln. Dies könnte der Fall sein bei der Gruppe von Kollektiven und Verbänden auf nationaler Ebene, die sich zusammengeschlossen haben, um ihre Ablehnung des Globalismus zu demonstrieren. Mit dem Slogan des GELBEN MANIFESTO erheben sie ihre Stimme, indem sie gelbe Transparente in den Straßen verschiedener Städte Spaniens aufhängen.