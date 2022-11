Frank Schubert ist Kommunikationsberater bei der Internationalen Organisation für die Familie (IOF) und arbeitet in ähnlicher Funktion bei der Nationalen Organisation für Ehe (NOM). Er wurde zweimal zum besten amerikanischen Experten für öffentliche Angelegenheiten ernannt. Schubert hat sich intensiv mit familienbezogenen Themen befasst, unter anderem mit der Unterstützung der Ehe, der Heiligkeit des menschlichen Lebens und der Religionsfreiheit. Schubert ist leitender Experte der USA für die Verwaltung von Wahlkampagnen und hat über 50 solcher Kampagnen in über einem Dutzend Bundesstaaten gewonnen, was einem Gewinnrekord von 80% entspricht. Er leitete die erfolgreiche Proposition 8-Kampagne in Kalifornien sowie die anschließenden siegreichen Kampagnen für die Ehe in Maine und North Carolina. Seine Kommentare zu Themen wurden von nationalen und internationalen Medien ausführlich aufgegriffen und er wurde hunderte Male von Nachrichtenorganisationen interviewt. Er ist der Gründer von Inspiration Strategies, einer Firma für öffentliche Angelegenheiten.