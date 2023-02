Ich habe diese Nachricht gelesen und konnte meinen Augen nicht trauen. Ich musste die offizielle Quelle überprüfen, um aus meinem Erstaunen und meiner Verwirrung herauszukommen. So bin ich auf das Amtsblatt der Europäischen Union vom 4. Januar 2023 gestoßen, in dem die EU-Durchführungsverordnung 2023/5 veröffentlicht wurde. Mit dieser Verordnung, die erst am Vortag von der zuständigen Kommission genehmigt worden war, wurde die Verwendung von Acheta Domesticus (Heim chen) Pulver als neue Zutat in Lebensmitteln für den Massenverbrauch auf dem europäischen Markt zugelassen. Entgegen aller Transparenz- und Verbraucherschutzpraktiken gab es jedoch keine Verpflichtung, die Verbraucher darauf hinzuweisen, dass diese Produkte bereits Insekten enthalten!

Das bedeutet, dass die Europäische Union ab diesem Jahr den Zusatz von Insektenpulver zu Backwaren, Teigwaren und anderen Halbfertigprodukten, die für den Massenkonsum in der Öffentlichkeit vermarktet werden, zulässt. In der Liste der Zutaten wird lediglich“Acheta Domesticus” erwähnt.

Abgesehen von den wenigen Menschen, die die Inhaltsstoffe der von ihnen gekauften Lebensmittel überprüfen und die auch Lateinisch können oder mit den technischen Namen der Tiere vertraut sind, werden die meisten Europäer noch vor Ende des Jahres Insekten essen, ohne es zu wissen.

Die Massenmedien haben diese Tatsache nicht einmal erwähnt. Ihr verdächtiges Schweigen steht zweifellos im Zusammenhang mit der Manipulation der Massen, um diesen Konsum durchzusetzen. Sie werden einige Jahre warten, um mit den Menschen, die es bereits nutzen, offen zu sprechen. Auf diese Weise werden sie, sobald sich der Verbrauch normalisiert hat, jeden möglichen Widerstand vermeiden.

Ein weiteres wichtiges Versäumnis ist, dass die Panzer dieser Insekten Chitin enthalten. Obwohl Chitin problemlos als Kosmetikum verwendet wird, ist dieses Polymer ein starker Allergieauslöser, wenn es von Menschen aufgenommen wird. Säugetiere, mit wenigen Ausnahmen wie Fledermäusen, haben keine Enzyme, die Chitin verdauen können. Unser Darm nimmt es nicht auf.

Sie haben auch nichts darüber gesagt, dass diese Insekten metamorphe Steroide enthalten. Insbesondere Ecdysteron, ein Anabolikum, das von betrügerischen Bodybuildern zum künstlichen Muskelaufbau verwendet wird. Der Konsum dieser Steroide ist wegen ihrer gesundheitsschädlichen Wirkung verboten.

Deshalb ist es wichtig, sie bekannt zu machen und die Menschen ihre eigenen Entscheidungen treffen zu lassen.

Dies ist die Liste der Produkte in der Europäischen Union, die bereits Grillenstaub enthalten können:

Mehrkornbrot und -gebäck

Süße Kekse, herzhafte Kekse und Cracker

Müsliriegel

Trockenvormischung für Backwaren

Trockene Teigerzeugnisse, gefüllt oder ungefüllt.

Zubereitete Gemüse- und Hülsenfruchtgerichte

Fertige Pizzen

Allgemeine Lactoserum-Produkte in Pulver- und Pastenform

Fleischersatzprodukte (vegetarische Alternative zu Fleisch)

Suppen und Suppenkonzentrate in Pulverform

Snacks auf der Basis von Maisgrieß

In der Zwischenzeit sollten Sie die Etiketten der von Ihnen konsumierten Produkte überprüfen. Vielleicht ist dies der Grund dafür, dass er immer wieder den Wunsch verspürt, tagsüber zu springen oder nachts zu singen.

Jeder sollte sich diese Liste im Amtsblatt der Europäischen Union ansehen und sich darüber klar werden, wie Brüssel die Familien in Europa ernähren will. Bitte überprüfen Sie von nun an den Vermerk Acheta domesticus, wenn Sie dieses für den Verzehr bei uns bereits zugelassene Produkt nicht verzehren möchten.