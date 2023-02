Die Disney Corporation hat ihr Image als gesunde, erbauliche und familienfreundliche Quelle der Unterhaltung und Inspiration für Kinder auf der ganzen Welt kultiviert. Das gilt für die meisten der 100 Jahre, die das Unternehmen besteht. Leider und tragischerweise hat das Unternehmen in den letzten Jahren eine Kehrtwende vollzogen und sich der Förderung der homosexuellen Agenda in der ganzen Welt verschrieben.

Disney ist nicht Ihr Valentinstag, auch nicht der Ihrer Kinder. Eine hochrangige Disney-Programm-Managerin wurde kürzlich dabei ertappt, wie sie zugab, dass sie seit Jahren eine “gar nicht so geheime Schwulen-Agenda” verfolgt. Diesem Insider zufolge wurde dieses Vorhaben, das Kinderprogramm mit “Queerness” zu versehen, von der Führungsspitze bei Disney voll und ganz unterstützt. “Ich muss keine Angst davor haben, dass sich zwei Charaktere küssen… Ich war einfach überall dort, wo ich im Grunde nur Queerness hinzufügen konnte [to programming]… Niemand würde mich aufhalten und niemand hat versucht, mich aufzuhalten.”

Die Umarmung von “Queerness” wurde am öffentlichsten demonstriert, als der damalige Geschäftsführer Bob Chapek den Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, wegen eines Gesetzes angriff, das die Indoktrination von sehr jungen Kindern (Kindergartenkinder bis zur vierten Klasse) über “sexuelle Orientierung” und “Geschlechtsidentität” verbieten sollte – Konzepte, die kleinen Kindern völlig fremd sind.

Disney forderte DeSantis und Florida auf, den Kurs zu ändern und verlangte, dass die Gesetzgebung, die es verbietet, Kindern im Alter von fünf Jahren sexuell eindeutige Konzepte wie die homosexuelle Orientierung beizubringen, rückgängig gemacht wird. Außerdem kündigte er eine Spende in Höhe von 5 Millionen Dollar an die führende LGBT-Lobbygruppe des Landes an, die Human Rights Campaign, die sich für die Homo-Ehe, die Transgender-Ideologie, die Abschaffung der Religionsfreiheit in Amerika, die Zulassung von Jungen gegen Mädchen im Sport und die Neudefinition des biologischen Geschlechts als “Geschlechtsidentität” einsetzt.

Die IOF hat die Reaktion auf Disney durch die Unterstützung unserer Dump-Disney-Petition . Zehntausende von Menschen haben die Petition unterzeichnet und sich verpflichtet, alle Disney-Produkte zu boykottieren – von Themenparks bis zu Kabel- und Streaming-Fernsehprogrammen.

Eltern und Familien – ganz zu schweigen von den Investoren – reagierten nicht gerade begeistert auf Disneys Bekenntnis zur Homosexuellen- und Transgender-Agenda. Das Unternehmen hat rund 87 Milliarden Dollar an Marktwert verloren, seit sie vor einem Jahr mit ihrer Aufwachkampagne an die Börse gingen. Bob Chapek, der CEO, der vor der Wokeness kapituliert hat, ist entlassen worden. Letzte Woche gab das Unternehmen bekannt, dass es über 7.000 Mitarbeiter entlassen wird.

Jetzt ist es an der Zeit, dafür zu sorgen, dass Megakonzerne wie Disney die Botschaft erhalten, dass Eltern ihre Bestrebungen, unschuldigen Kindern radikale Ideologien aufzuzwingen, nicht dulden werden. Disney und andere große Unternehmen sind so sehr daran gewöhnt, mit wütenden Führungskräften und linken Politikern zu verhandeln, dass sie glauben, je mehr sie radikale Ideologien fördern, einschließlich der Sexualisierung von Kindern, desto beliebter werden sie und desto mehr Geld fließt in ihre Kassen.

Wir müssen ihnen begreiflich machen, dass Familien – also genau die Menschen, die Disney zu einer ikonischen Marke gemacht haben – es nicht dulden werden, dass ihre Kinder “verarscht”, sexualisiert oder manipuliert werden. Bitte handeln Sie noch heute, um Disney den Laufpass zu geben, indem Sie unsere Petition unterzeichnen .

Vielen Dank für die Unterstützung dieser Dump Disney Aktion . Wir machen einen gewaltigen Unterschied, indem wir an vorderster Front gegen wache Konzerne wie Disney kämpfen, die unsere Kinder mit Programmen und Unterhaltungsprodukten ansprechen, die absichtlich so gestaltet sind, dass sie “Queerness” verbreiten, Transgenderismus fördern und eine “gar nicht so geheime schwule Agenda” umsetzen.