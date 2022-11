Warum gibt das Witherspoon Institute Empfehlungen für die öffentliche Politik ab, wenn die Ehe im Allgemeinen eine kulturelle Frage ist?

“Die Schaffung einer Ehekultur ist keine Aufgabe für die Regierung. Familien, Religionsgemeinschaften und zivilgesellschaftliche Institutionen müssen den Weg weisen. Aber auch das Gesetz und die öffentliche Politik sind Lehrer; sie werden diese Ziele entweder stärken und unterstützen oder sie untergraben. Wir rufen die führenden Politiker unseres Landes und unsere Mitbürger auf, eine Politik zu unterstützen, die die traditionelle Ehe als soziale Institution stärkt.”

In dem Buch macht das Witherspoon Institute acht politische Vorschläge zur Wiederherstellung der Ehe. Erstens argumentieren die Autoren, dass wir “die rechtliche Unterscheidung zwischen verheirateten und zusammenlebenden Paaren beibehalten müssen”. Sie schreiben:

“Mächtige intellektuelle Institutionen im Bereich des Familienrechts, darunter das American Law Institute, haben vorgeschlagen, dass Amerika dem Weg vieler europäischer Nationen und Kanadas folgt und die rechtliche Unterscheidung zwischen Ehe und Lebensgemeinschaft aufhebt. Da eine solche Gesetzesänderung jedoch weiteren Schaden anrichten würde, indem sie der nächsten Generation die falsche Botschaft vermittelt, dass die Ehe an sich irrelevant oder zweitrangig ist, ermutigen wir unsere Gesetzgeber, sich zu weigern, den rechtlichen Familienstand auf zusammenlebende Paare auszuweiten.”

Sie stellt klugerweise fest, dass Paare, die in einer Lebensgemeinschaft leben, die Verpflichtungen, die ihnen die Ehe auferlegt, abgelehnt haben, nicht in den Genuss der Vorteile kommen sollten, die das Gesetz der Ehe gewährt.

Zweitens heißt es in den Büchern, dass wir “Reformen des Scheidungsrechts prüfen” müssen. Die Autoren eröffnen die Diskussion über diesen Punkt mit der Feststellung einer schrecklichen Wahrheit: “Im Rahmen des derzeitigen amerikanischen Scheidungssystems bieten die Gerichte heute weniger Schutz für den Ehevertrag als für einen gewöhnlichen Geschäftsvertrag”. Der Vertrag, den Sie mit Ihrem Arbeitnehmer schließen, ist im Grunde genommen verbindlicher als der Ehevertrag, den Sie mit Ihrem Ehepartner schließen. Die Autoren schlagen mehrere scheidungsbezogene Reformen vor, u. a. die Verpflichtung für geschiedene Paare, vor einer Scheidung an einer religiösen oder säkularen Eheberatung teilzunehmen, die Möglichkeit für Paare, von Anfang an verbindlichere Eheverträge abzuschließen, einem unschuldigen Ehepartner einen größeren Anteil am ehelichen Vermögen zuzugestehen und säkulare und religiöse Programme zur Eheerziehung in Gemeinden mit einer hohen Rate von Familien, die nicht gegründet oder aufgelöst werden, zu schaffen.

In Bezug auf das Argument, dass die oben genannten Ideen Ehepartner in einer missbräuchlichen Ehe halten können, erklären die Autoren:

“Wir bekräftigen, dass der Schutz der Amerikaner vor häuslicher Gewalt und Missbrauch ein äußerst wichtiges Ziel ist. Da aber sowohl Kinder als auch Erwachsene in nichtehelichen Lebensgemeinschaften einem stark erhöhten Risiko für beides ausgesetzt sind, ist die Förderung einer starken Zersplitterung der Familien keine gute Strategie, um sie zu schützen.”

Drittens schlägt das Buch vor, “die Heiratsstrafe für Amerikaner mit niedrigem Einkommen abzuschaffen”. Wenn einkommensschwache Menschen in Amerika heiraten wollen, wissen sie, dass sie höchstwahrscheinlich Zehntausende von Dollar an bedürftigkeitsabhängigen Sozialleistungen verlieren, wenn sie vor den Traualtar treten – und deshalb verzichten viele von ihnen einfach auf die Ehe. Die Autoren schreiben:

“Eine kürzlich durchgeführte Studie ergab dass Frauen mit niedrigem Einkommen, die aufgrund einer Heiratsstrafe mit dem Verlust von Einkommenssteuergutschriften rechnen mussten, mit geringerer Wahrscheinlichkeit heirateten und eher in einer Lebensgemeinschaft lebten. Es ist unverantwortlich, dass der Staat Eltern mit geringem Einkommen, die heiraten, erhebliche finanzielle Nachteile aufbürdet.”

Zu den Vorschlägen anderer Organisationen in diesem Bereich gehören der schrittweise Abbau von Sozialleistungen im Falle einer Heirat, die Verdoppelung des bedürftigkeitsabhängigen Einkommens für Ehepaare und die Fortführung staatlicher Programme, die speziell Kindern zugute kommen, wie z. B. die öffentliche Gesundheitsversorgung und Schulspeisungsprogramme, nachdem ein Elternteil geheiratet hat.

Viertens plädiert das Buch dafür, “[ing] zu schützen und[ing] kinder- und familienfreundliche Bestimmungen in unserem Steuergesetzbuch zu erweitern”. Wie die Autoren schreiben: “Das Steuerrecht sollte Institutionen privilegieren, die die Gesellschaft stabilisieren und diejenigen unterstützen, die Opfer bringen, um die nächste Generation zu sichern.”

Fünftens fordern die Autoren uns auf, “die Interessen der Kinder vor einer mächtigen Fruchtbarkeitsindustrie zu schützen”. Diese Industrie fördert die Interessen der Erwachsenen gegenüber denen der Kinder und beraubt ein Kind sehr oft der Beziehung zu einem oder beiden leiblichen Elternteilen (oder der Möglichkeit, sie zu kennen). Unter diesem Punkt schlagen die Autoren u. a. vor, anonyme Samen- und Eizellenspenden zu verbieten, die Leihmutterschaft zu verbieten, die Zeugung vaterloser Kinder zu verhindern, indem Samenspender und/oder Kliniken finanziell und rechtlich für die daraus entstehenden Nachkommen verantwortlich gemacht werden, und die Reproduktionstechnologien auf verheiratete heterosexuelle Paare zu beschränken. Wie die Autoren erklären:

“Die wichtigsten Kräfte, die die derzeitige Fruchtbarkeitsindustrie in den Vereinigten Staaten antreiben, sind nicht technologischer, sondern sozialer und rechtlicher Natur. Sowohl das Gesetz als auch die Kultur haben die Interessen der Erwachsenen gegenüber den Bedürfnissen der Kinder in den Vordergrund gestellt. Eltern, die sich Kinder wünschen, verdienen unser Mitgefühl und unsere Unterstützung. Aber wir sollten damit nicht absichtlich eine ganze Klasse von Kindern schaffen, die ihres natürlichen Menschenrechts beraubt werden, ihre eigene Herkunft zu kennen und die einzigartige Liebe einer Mutter und eines Vaters zu erfahren.”

Sechstens heißt es in dem Buch, dass wir “die Freiheit schützen müssen, den Glauben an die Einzigartigkeit der traditionellen Ehe ohne Angst vor staatlichem Zwang und institutioneller Feindseligkeit zu leben und auszudrücken”. In der Tat werden durch staatliche “Nichtdiskriminierungs”-Gesetze allzu oft Menschen bestraft, die traditionelle Ansichten über die Familie vertreten. Die Autoren schreiben:

“Anbieter von Adoptions- und Pflegefamilien mit religiösem Hintergrund sind gezwungen ihre Überzeugung aufzugeben, dass die Unterbringung von Kindern in Heimen mit einer Mutter und einem Vater im besten Interesse des Kindes ist – oder das Angebot von Dienstleistungen ganz einzustellen und schutzbedürftige Kinder in Not zu lassen. In ähnlicher Weise werden Gesetze zur Nichtdiskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung und der Geschlechtsidentität von ihren Befürwortern oft als Schwert benutzt, “um die Bösen zu bestrafen” ….”

Siebtens drängen uns die Autoren, “die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung zu schützen und die Verbreitung genauer Forschungsergebnisse über die Ehe und verwandte Themen zu fördern”. Sie erklären:

“Zusammen mit der weit verbreiteten Falschdarstellung von Forschungsergebnissen sowohl in der Wissenschaft als auch in den öffentlichen Medien zum Thema Ehe scheint sich ein beunruhigender Trend zur tatsächlichen Unterdrückung von Forschung aus ideologischen und nicht aus wissenschaftlichen Gründen abzuzeichnen, der das Spielfeld in der Erforschung von Sexualität und Geschlecht verändert.”

Die Autoren nennen als Beispiel eine von Experten begutachtete Studie, die einen Zusammenhang zwischen der Nutzung sozialer Medien und einer Zunahme der Geschlechtsdysphorie bei heranwachsenden Mädchen herstellt. Unter dem Druck der LGBT-Gemeinschaft nahm die Universität, die die Studie veröffentlicht hatte, diese sofort von ihrer Website, und die Herausgeber der Studie waren gezwungen, eine überarbeitete Version der Studie herauszugeben (die ironischerweise nichts an den ursprünglichen Ergebnissen änderte).

Und schließlich befürwortet das Buch die “Wiederherstellung[ing] das öffentliche Verständnis der Ehe als einzigartige Verbindung von einem Mann und einer Frau als Mann und Frau”. Die Autoren stellen fest, dass die fehlerhafte Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten aus dem Jahr 2015 wahrscheinlich nicht so bald aufgehoben werden wird (aber das dachten wir auch bei Roe v. Wade…), aber “wir können versuchen, das Verständnis der Öffentlichkeit für die einzigartigen Vorteile der traditionellen Ehe für die Gesellschaft wiederherzustellen”.

In seinem Buch Marriage and the Public Good: Ten Principles” hat das Witherspoon Institute einige solide Vorschläge unterbreitet, wie eine Kultur der Ehe in Amerika wiederbelebt werden kann – eine Kultur, die Kindern, Frauen, Männern und der Gesellschaft als Ganzes das meiste Gute bringt. Die sozialwissenschaftliche Forschung auf allen Seiten des politischen Spektrums ist sich praktisch einig über die Vorteile einer gesunden Ehe, die aus einer Frau und einem Mann besteht. So schließen die Autoren ihre Arbeit: