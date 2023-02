Die Agenda 2030 hat überall Einzug gehalten, sie hat es geschafft, zu einer echten Agenda zu werden, die in allen Ländern, in Schulen, in politischen Parteien, in Unternehmen aller Art, in Universitäten…

Sie wurde auch von denjenigen angenommen, die katholisch eingestellt oder definiert sind. Aber warum merken sie nicht oder trauen sich nicht zu sagen, dass die Agenda 2030 gegen die katholische Kirche gerichtet ist und mittelfristig ihre Zerstörung anstrebt? Es ist der Fahrplan der neuen Weltordnung, die darauf abzielt, die Kirche zu ersetzen, die Kultur und die Gesellschaft neu zu gründen, aber dieses Mal auf ihre eigene Weise, ohne Gott.

Sie haben mit den SDGs (Sustainable Development Goals) begonnen und werden sich allmählich weiterentwickeln, ohne dass wir es bemerken oder darauf reagieren können. Sie wissen, dass das „Blut der Märtyrer die Saat für neue Christen ist“, wenn Sie es auf die harte Tour machen.

Ich bringe Ihnen hier 10 Gründe, die ich neulich in einer kurzen WhatsApp-Nachricht erhalten habe, und die meiner Meinung nach recht anschaulich und klar sind:

1. Die Anbetung der Erde ersetzt den Gotteskult

2. „Nachhalte Entwicklung“ geht der Menschlichkeit vor

3. Der Mensch wird „nur“ zu einem Lebewesen, wie jedes andere

4. Die Familie wird abgeschafft.

5. Die Agenda 2030 ersetzt Staatssouveränität und nationale Identität

6. Das Gemeinwohl wird ausgehöhlt

7. Die Agenda 2030 wird zu neuen Religion

8. Der Mensch strebt danach, Gott zu werden

9. Der Moralische Relativismus triumphiert

10. Die Christen sind die Sündenböcke der gesellschaftlichen Probleme

Natürlich muss jeder dieser Gründe entwickelt und erklärt, demonstriert und kontrastiert werden, aber in diesem Artikel möchte ich Ihnen nur die Pillen geben. Es ist viel über das Thema geschrieben worden und es gibt viele Möglichkeiten, es zu vertiefen, aber es sind auch konkrete Ideen notwendig.

Wir sollten nicht schweigen.