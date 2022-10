In der italienischen Sprache gibt es ein Wort, das mich jedes Mal durchbohrt, wenn ich es höre: “unheilbar”. Es wird für unheilbar Kranke verwendet. Aber es ist ein geschmackloses Wort. Alles, was menschlich ist, ist per Definition unheilbar. Das Leben, die Dinge, die Beziehungen, alles. Alles ist endlich, alles endet, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Dann etwas auszuwählen, das “unheilbar” ist, als ob alles andere – alles andere – nicht heilbar wäre, ist Unsinn. Vom Moment unserer Zeugung an sind wir alle automatisch, unaufhaltsam, einen Schritt näher an unserem Tod, und egal wie sehr wir uns bemühen, wir können diese Unausweichlichkeit nie ändern.

Aber das Ganze beruht auf einem peinlichen Missverständnis, um es vorsichtig auszudrücken. Wenn Menschen “unheilbar” sagen, meinen sie meistens “unheilbar”. Ich selbst wollte oben “unheilbar” sagen und damit das Argument des alles durchdringenden Menschen einführen, dessen Ende nie vermieden werden kann. Unheilbar” bedeutet eben, dass man sich der Vergänglichkeit nicht entziehen kann, dass man das Ende nur ein wenig hinausschieben, aber nicht aufheben kann, und (noch bombastischer) dass es Krankheiten gibt, die nicht geheilt werden können, die also ganz und gar unheilbar sind. In Anbetracht der Tatsache, dass jeder Mensch mindestens einmal in seinem Leben an einer Krankheit stirbt und diese daher immer siegt, ist “unheilbar” hier nicht das richtige Wort. Das heißt, er wird unsachgemäß und mit dem Rotstift verwendet.

Unheilbar” geht Hand in Hand mit Ausdrücken wie “schlimm schlimm”. Unsere Angst vor dem Unausweichlichen lässt uns absurde Worte aussprechen: als ob es ein ‘schönes Übel’ gäbe. Alle Übel, alle Krankheiten sind schlecht. Hat es schon einmal jemand genossen, krank zu werden, eine Infektion zu bekommen, sich den Arm zu brechen? Krankheiten sind gerade eine der sensiblen Manifestationen der Pathologie des Bösen, in die der Mensch ständig eingetaucht ist, und zwar keineswegs nur im medizinischen, klinischen Sinne des Wortes.

Das heißt, die Welt, in der wir leben, stigmatisiert die “hässlichen Übel” und vermeidet es, sie beim Namen zu nennen, weil sie Angst vor ihrem Klang hat, und sie wird buchstäblich verrückt, weil sie “unheilbar” sind. Dies ist jedoch nicht erforderlich. Denn von allen unheilbaren Übeln, das heißt, da alle Übel unheilbar sind, ist nicht ein einziges unheilbar.

Alle Krankheiten werden geheilt, alle Übel werden geheilt. Alle Heilung ist geheilt, alle Gesundheit ist geheilt, alle Gesundheit ist geheilt. Die Gesundheit des Körpers ist geheilt und die Gesundheit der Seele ist geheilt; die Gesundheit des Geistes ist geheilt und die Gesundheit der Gedanken ist geheilt in corpore sano oder krank oder unheilbar krank oder unbeweglich oder komatös; man sorgt für die Gesundheit des Geistes und man sorgt für sich selbst; man sorgt für den Nächsten und man spart, oikonomiaEinhaltung der Regeln zum Schutz und zur Erhaltung und Weitergabe von Vermögenswerten, das Wohl des Hauses. Die Gesellschaft, die Politik, die Wirtschaft und die Religion sind in Ordnung. Er kümmert sich um alles Menschliche, einfach um alles.

Denn man kümmert sich um das Menschliche, man kümmert sich um die Welt, man kümmert sich um alle Dinge. In letzter Zeit wird nichts mehr geheilt, und jede Heilung ist nur eine aufgeschobene Zahlung der unvermeidlichen endgültigen Maxirate, immer ein Schlag, und stattdessen wird alles geheilt, alles wird geheilt.

Kein Arzt, kein Mensch kann wegen der Unterlassung von Heilung angeklagt werden, wohl aber wegen der Unterlassung von Heilung. Die alte Sünde der Unterlassung in der katholischen Tradition ist dies und nichts anderes. Aber auch Laien und Atheisten sind davon nicht ausgenommen. Der Gott der Christen und der anderen sowie der Gott der Ungläubigen wird jeden zur Rechenschaft ziehen, nicht dafür, wie viele Heilungen er bewirkt hat, sondern dafür, wie sehr er sich gekümmert hat.

Nicht zu heilen, sondern zu heilen ist die oberste menschliche Aufgabe. Aufmerksam sein, subventionieren, helfen, die Hand ausstrecken, die Wange hinhalten, sich selbst die Hand reichen, sich ausstrecken, aktiv sein, bereit sein. Aufnehmen, willkommen heißen, teilen. Die Familie ist der Ort für maximale und umfassende Betreuung. Deshalb sollten alte und kranke Menschen dort bleiben und dort gepflegt werden. Ein Loblied auf die Chemie, die Pillen, die Injektionen, das enorme Gut der häuslichen Pflege, die palliative Pflege, die nicht heilt, sondern pflegt, und nichts anderes im Leben vor dem Tod. Gesucht zu werden. Gut gewollt sein: das heißt, dass andere unser Wohl wollen, und dass sie es tun, indem sie uns in der Welt so wollen, wie wir sind, indem sie gute Manieren haben, höflich, was schon die Hälfte der Heiligkeit ist, auf eine gute Art.

Deshalb werden dort in der Familie auch Kinder geboren. Deshalb werden die Eheleute ein Fleisch. Deshalb ist die Familie das Modell, nicht nur das, sie ist der Dreh- und Angelpunkt, nicht nur das, sie ist die Gesellschaft als Ganzes, es gibt nichts anderes. Deshalb muss die Familie immer verteidigt und immer angegriffen werden.

Die Fürsorge ist die menschlichste Handlung, die es gibt, sie ist das Menschliche. Und deshalb ist sie auch die am meisten verunglimpfte, verleugnete, vergessene, karikierte, bekämpfte, verbannte, ausgelöschte Geste.

Wir leben in einer Welt, die uns, korrupt und schuldig, lehrt, zu verzweifeln angesichts dessen, was nicht verzweifeln darf, weil es unausweichlich ist (verzweifelt jemand, weil die Nacht auf den Tag folgt?), angesichts des Leidens, des Bösen und des Todes, weil sie zyklopische Summen in Spekulationen investiert hat off-shore die alles darauf gesetzt haben, die Menschen glauben zu machen, dass das Unmögliche möglich ist, nämlich zu heilen. Es ist eine medizinisch geprägte Welt, in der weißgekleidete, stethoskoptragende Quästoren das Sagen haben, die auf ihren Schreibtischen sitzen und mit Latzhosen bekleidet sind, in der niemand heilt und in der, da Heilung letztlich unmöglich ist, der zweite Tod – die Verzweiflung der Alleingelassenen – schließlich triumphieren kann, der inmitten raschelnder Fledermausflügel und düsterer Schatten, schwärzer als die Dunkelheit, über die noch schwelenden Trümmer kichert, Höhepunkt der Unmenschlichkeit.

Abtreibung, Euthanasie, zerrüttete Familien – all das ist hier zu finden. Alles liegt in der großen Ur-Lüge des “Unheilbaren”, das zum Mittag- und Abendessen serviert wird. Ich? Ich bin ein unverbesserlicher Romantiker, ich glaube, alles ist heilbar. So leidet man im Leiden nicht, und im Sterben stirbt man nicht.