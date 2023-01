Nimmt das Baby im Mutterleib Schmerzen wahr? Wie und seit wann? Die Wirtschaftszeitung Il Sole-24Ore (23. Oktober 2022) griff diese Frage kürzlich wieder auf und betrachtete das intrauterine Leben aus der Sicht des heranwachsenden Kindes, das vor allem nach der mittleren Schwangerschaftsphase zu einem aktiven Subjekt wird. Carlo Bellieni, Kinderarzt und Neonatologe an der Universität von Siena und einer der weltweit führenden Experten gerade für pränatale Schmerzen, beantwortete wichtige Fragen zu diesem Thema.

Gibt es einen Zeitpunkt, ab dem man mit Sicherheit sagen kann, dass der Fötus schmerzhafte Empfindungen wahrnimmt, wenn er dazu angeregt wird? Gibt es dafür einen Beweis?

Es gibt Studien, die an sehr früh geborenen Föten durchgeführt wurden, die das Vorhandensein von Reaktionen zeigen. Aber auch bei ungeborenen Föten wurde die Wahrnehmung von Schmerz beobachtet, und nicht nur das: Die Fähigkeit , Geräusche, Gerüche und Geschmäcker wahrzunehmen, tritt ebenfalls nach der Mitte der Schwangerschaft auf. Eine menschliche Schwangerschaft dauert normalerweise 40 Wochen. In den Wochen 20-22 beginnt die Fähigkeit, Schmerzen wahrzunehmen. Die ersten, die dieses Phänomen beobachteten, waren die Spezialisten John Fisk und Vivette Glover, die in einem Team am Imperial College London arbeiteten: Sie beobachteten, wie der Fötus bei Transfusionen im Mutterleib Reaktionen zeigte. Eine Injektion, die um die 20. Woche des intrauterinen Lebens verabreicht wird, bewirkt einen Anstieg der Stresshormone beim Fötus. Fisk und Glover versuchten auch, dem Fötus vor der Injektion ein Betäubungsmittel (Morphium) zu verabreichen, und beobachteten in diesem Fall, dass sich die Hormone nicht bewegten. Die beobachtete Reaktion war also ein Schmerz. So war es möglich, den Fötus durch die Verabreichung von Betäubungsmitteln und schmerzlindernden Medikamenten zu operieren. Und zwar nicht so sehr aus ethischen oder religiösen Gründen, sondern weil es der guten medizinischen Praxis entspricht, Narkosemittel einzusetzen.

Anwälte im nordamerikanischen Bundesstaat Mississippi haben den Bundesgerichtshof um ein Eingreifen gebeten, weil der Fötus nach 12 Wochen intrauterinen Lebens in der Lage ist, Schmerzen zu empfinden.

Diese Tatsache ist noch nicht vollständig dokumentiert. Es ist schwierig, über Schmerzen zu sprechen, bevor das Baby 20 Wochen alt ist, weil der Thalamus, die Struktur an der Basis des Gehirns, die genau der Wahrnehmung und Organisation von Schmerzen dient, noch nicht vollständig entwickelt ist. Um Schmerzen wahrzunehmen, muss man jedoch keine gut entwickelte Großhirnrinde haben, und zwar aus drei Gründen. Erstens nehmen selbst Babys, die anencephal geboren werden, noch Schmerzempfindungen wahr. Zweitens werden schmerzhafte Empfindungen auch von Kindern mit schweren Hirnschäden im Kortex wahrgenommen. Drittens ist der Kortex eine Struktur, die sich Stück für Stück bildet. Sie beginnt sich vor der 24. Woche zu bilden und bildet sich während der gesamten Schwangerschaft und sogar danach weiter. Leider wird immer noch fälschlicherweise behauptet, dass Säuglinge keinen Schmerz empfinden, weil sie noch keine Großhirnrinde entwickelt haben. Daher erhalten sie möglicherweise nicht die ihnen zustehenden Schmerzmittel, was nicht akzeptabel ist. In den 1990er Jahren wurden Operationen an Neugeborenen häufig ohne die notwendige und angemessene Anästhesie durchgeführt. In der wissenschaftlichen Literatur finden sich immer wieder Fälle von Anästhesisten, bei denen die fehlende Entwicklung der Großhirnrinde eine Schmerzwahrnehmung verhinderte, so dass die Säuglinge vor und während der Operation nur mit Curare ruhig gestellt wurden. Sunny Anand, einer der bekanntesten Schmerzforscher im Kindesalter, hat die schweren Hirnschäden dokumentiert, die auf diese Weise bei Kindern verursacht wurden, die ohne Betäubung operiert wurden. Schmerz führt zu einem Anstieg des Blutdrucks und regt die Produktion von Giftstoffen an, die das Gehirn schädigen.

Erinnert sich der Fötus an das, was um ihn herum geschieht?

Natürlich gibt es eine Erinnerung an den Fötus. Sie findet immer in der zweiten Hälfte des intrauterinen Lebens des Fötus statt, wenn sich die Strukturen, die für die Aufnahme äußerer Reize verantwortlich sind, entwickelt haben und der Fötus sie registrieren kann, um sie nach der Geburt im Gedächtnis zu behalten. Es ist bekannt, dass sich der Geschmack des Menschen schon vor der Geburt herausbildet, und zwar in Abhängigkeit von den Nahrungsmitteln, die die Mutter zu sich nimmt und die sie über das Fruchtwasser, das das Kind begierig aufsaugt, an das Kind im Mutterleib weitergibt. So gewöhnt man sich an bestimmte Geschmäcker, ob gut oder schlecht. Schlecht, wenn zum Beispiel die Mutter Raucherin ist. Das Kind wird sich an diese Daten genauso erinnern wie an die Stimme seiner Mutter.

Das Beharren auf der Wahrnehmung von Schmerzen durch den Fötus hat in einem föderalen Land wie den Vereinigten Staaten, wo es in einigen Fällen möglich ist, bis zum Zeitpunkt der natürlichen Geburt abzutreiben, erhebliche Auswirkungen.

Es liegt auf der Hand, dass die Unterdrückung eines Lebens, das keinen Schmerz empfindet, als weniger unangenehm empfunden wird als das Gegenteil; daher gibt es Menschen, die die Fähigkeit des Babys im Mutterleib, Schmerzen zu empfinden, nicht gerne betonen. Nach US-amerikanischem Recht muss selbst die Todesstrafe vollstreckt werden, ohne dem Verurteilten Leiden zuzufügen. Ein schwacher Trost, gewiss. Und doch spürt das Kind in seiner Mutter den Schmerz. Auf welche Weise, weiß man noch nicht genau: Es mag ein anderes Gefühl sein als das eines geborenen Erwachsenen, aber es ist immer noch Schmerz.