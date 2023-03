Der berühmte römische Senator Cato der Ältere (234-149 v. Chr.) beendete alle seine Reden mit den Worten “Und Karthago muss zerstört werden”. Warum hat Cato dies getan? Denn er wusste, dass, egal welches Thema im römischen Senat diskutiert wurde, die wichtigste Frage für sein Land immer lauten würde, ob Rom Karthago besiegen und die dominierende Macht in der damaligen Mittelmeerwelt werden würde.

Die Zeit von Cato ist unserer im Westen sehr ähnlich. Welches Thema auch immer in den Hauptstädten Washingtons und der Bundesstaaten diskutiert wird, die Schlüsselfrage heute wird immer sein, ob die radikale LGBT-Agenda unseren Kindern – den Führern von morgen – erfolgreich aufgezwungen wird oder ob sich Menschen des Guten erheben werden, um diese heimtückische Ideologie zu besiegen.

Seien Sie sich darüber im Klaren. Die Befürworter der radikalen LGBT-Ideologie wollen die Jahrtausende alte westliche Zivilisation vollständig auslöschen, indem sie unsere Kinder indoktrinieren. Sie wollen unsere Kindergartenkinder über “Geschlechtsidentität” und sexuelle Orientierung unterrichten, sie wollen, dass Lehrer an öffentlichen Schulen Jungen in Mädchen und Mädchen in Jungen “umwandeln”, ohne dass die Eltern davon erfahren, sie wollen biologischen Männern erlauben, in weiblichen Sportmannschaften mitzuspielen und weibliche Toiletten und Duschen zu benutzen, sie wollen radikale LGBT-Botschaften in ehemals “familienfreundlichen” Medien wie Disney und Nikelodeon platzieren und dergleichen mehr. Radikale LGBT-Aktivisten führen einen Krieg gegen unsere Kinder, und nur allzu viele Eltern wissen nicht, was vor sich geht – und deshalb verlieren wir. Diese Aktivisten haben eindeutig den russischen Tyrannen Lenin studiert, der bekanntlich erklärte:

“Gebt mir vier Jahre Zeit, die Kinder zu unterrichten, und die Saat, die ich gesät habe, wird niemals ausgerissen werden.”

Wenn ich also für Ifamnews über kulturelle Themen schreibe, werde ich alle meine Artikel mit den Worten beenden: “Und die radikale LGBT-Agenda muss besiegt werden….”. Es steht einfach zu viel auf dem Spiel, als dass wir diesen Krieg verlieren könnten. Und so wie Rom 146 v. Chr. – nur drei Jahre nach dem Tod von Cato – Karthago besiegte und zum dominierenden Akteur in der Welt wurde, können auch wir die radikale LGBT-Agenda besiegen, wenn wir niemals nachlassen, unsere Kinder zu schützen und die westliche Zivilisation zu verteidigen.

Bild: Büste von Cato dem Älteren, Encyclopedia Britannica