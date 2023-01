Der US-Bundesstaat New York hat das Kompostieren sterblicher Überreste in die Reihe legaler Bestattungsarten aufgenommen. Die Gesetzesänderung war über den Jahreswechsel durch die Gouverneurin des Staates Kathy Hochul (Demokraten) verabschiedet worden.

Das Gesetz beschreibt die „Natürliche organischen Reduktion“ als ein Verfahren der „geschlossenen, beschleunigten Umwandlung menschlicher Überreste zu Erdmasse“ in einer „Struktur, einem Zimmer oder anderem Raum“. Die dabei gewonnene Erde wird dann für das Wachstum von Pflanzen eingesetzt.

Eine Parlamentsabgeordnete der Demokraten von California, Christina Garcia, die eine ähnliche Gesetzesänderung in ihrem Bundesstaat im Vorjahr unterstützt hat, begründete die Abkehr von traditionellen Erd- und Feuerbestattungen seinerzeit als umweltfreundlicher:

„Bäume sind wichtige Kohlenstoffbremsen für die Umwelt“, kommentierte Garcia damals. „Sie sind die besten Filter für die Luftqualität, und wenn sich mehr Menschen an der organischen Reduktion und dem Pflanzen von Bäumen beteiligen, können wir Kaliforniens Kohlenstoff-Fußabdruck verringern helfen. Ich freue mich darauf, mein Vermächtnis im Kampf für saubere Luft fortzusetzen, indem ich meine reduzierten Überreste dazu verwende, einen Baum zu pflanzen.“

Der Staat New York ist damit der sechste US-amerikanische Bundestaat, der das Kompostieren gestorbener Menschen erlaubt. In Deutschland ist das direkte Kompostieren Gestorbener verboten. Lediglich die Kremation und anschließende Beisetzung in einer biologisch abbaubaren Urne in sogenannten Friedwäldern ist erlaubt.

