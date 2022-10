Share on WeChat

Der Mann, der vor wenigen Wochen in Michigan eine ältere Lebensschützerin angeschossen hatte (IFamNews hatte berichtet), muss sich in Kürze vor Gericht verantworten.

Der 74 Jahre alte Richard Harvey hatte auf die 84-Jährige Joan Jacobson geschossen und sie in der Schulter getroffen, als diese nahe Lake Odessa, Michigan, bei einer Tür-zu-Tür-Kampagne mit Harveys Frau Sharon über eine lokale Abtreibungsgesetzgebung gesprochen hatte.

Das Gespräch eskalierte, woraufhin Herr Harvey mit einer Waffe aus dem Haus kam, und einen Schuss in einen nahen Baum abfeuerte. Frau Jacobson ging daraufhin zurück zu ihrem in der Nähe geparkten Wagen, Frau Harvey immer noch gereizt diese begleitend, gefolgt von Herrn Harvey mit der Waffe. Beim Gehen löste sich dann nach Herrn Harveys Aussage unbeabsichtigterweise ein zweiter Schuss, der Frau Jacobson in die Schulter traf. Herr Harvey hatte daraufhin den Notruf angerufen und gegenüber dem Leitstellenmitarbeiter gesagt: „Ich habe sie nicht absichtlich angeschossen. Sie war eine rechte Irre. Es tut mir leid, dass ich sie angeschossen habe.“

Harvey wurde wegen schwerer Körperverletzung (Angriff mit einer gefährlichen Waffe), fahrlässiger Schussabgabe einer Waffe mit Verletzungsfolge und fahrlässigem Schusswaffengebrauch angeklagt; es droht ihm eine Haftstrafe von bis zu vier Jahren.

