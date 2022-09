Eine 84-Jährige Frau wurde in Michigan, USA, im Rahmen einer Lebensschutzaktion angeschossen, meldet die verantwortliche Gruppe Right to Life of Michigan in einer Pressemitteilung.

Demnach war die Frau am 20. September als Freiwillige bei einer Tür-zu-Tür-Aktion aktiv, um mit den Menschen von Lake Odessa über einen lokalen Gesetzesvorschlag ins Gespräch zu kommen, der Abtreibung zum Verfassungsrecht des Bundesstaats erklären und Abtreibungen bis zur Geburt erlauben würde.

Die angeschossene Frau erklärte, dass „ihr beim Verlassen eines Grundstücks während eines hitzigen Gesprächs in den Rücken beziehungsweise in die Schulter geschossen wurde und dass der Mann, der auf sie geschossen hat, nicht an dem Gespräch beteiligt gewesen war“, kommentierte die Lebensrechtsgruppe.

Das Opfer kenne weder die Identität noch das Motiv des Schützen.

Die lokale Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Solange die strafrechtlichen Ermittlungen andauern, möchte die angeschossene Frau anonym bleiben. Sie erholt sich derzeit von ihrer Verletzung.

