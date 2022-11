Der Alphabetsuppe der Geschlechteridentität ist ein weiterer Buchstabe hinzugefügt worden, der selbst den zynischsten Kritiker der Bewegung schockieren dürfte.

Dieser Buchstabe ist E und steht für Eunuch.

Diese besondere Identität gewinnt nun sowohl an Zugkraft als auch an offizieller Anerkennung, da sie nun in einem ganzen Kapitel der Pflegestandards und ethischen Richtlinien der WPATH – World Professional Association of Transgender Health – behandelt wird. Auf einer kürzlich abgehaltenen WPATH-Konferenz in Montreal, berichtet MercatorNet, bezeichnete Dr. Michael S. Irwig Eunuchen als “eine der am meisten ausgegrenzten und stigmatisierten Gemeinschaften in jeder Kultur überall auf der Welt”. Nach Schätzungen seines Kollegen gibt es heute mindestens 8.000-10.000 “selbsternannte freiwillige Eunuchen in Nordamerika”. “Gemeinsam”, so heißt es weiter, “empfahlen die Redner den Ärzten, eine ‘einladende Umgebung’ für Männer zu schaffen, die kastriert wurden oder darüber nachdenken.”

Die neuen Richtlinien der WPATH legitimieren eine Bewegung, über die in den letzten Jahren mehrere andere Nachrichtenquellen berichtet haben. Ein Artikeldes Daily Beast widmet sich dem geheimen Leben von “Cutters” – den Männern, die ihre Dienste bei der Kastration anderer Männer anbieten. Diese Männer finden ihre Kunden über das Internet oder durch Empfehlungen, treffen sich in Privatwohnungen oder Hotels und verwenden einfache und leicht zugängliche chirurgische Geräte, um denjenigen, die Eunuchen werden wollen, die Hoden und/oder den Hodensack zu entfernen. Gelegentlich geht etwas furchtbar schief. Aber in den meisten Fällen, so The Daily Beast, sind die Operationen erfolgreich und die Kunden mit den Ergebnissen “zufrieden”.

In anderen Berichten über diese spezielle Bevölkerungsgruppe werden Dinge beschrieben, die aus Horrorfilmen bekannt sind – wie in diesem Fall aus Oklahoma, wo einer der Männer, die die Schnitte vornahmen, hinterher zugab, dass er auch ein Kannibale sei, und der Kunde dringend eine Notaufnahme benötigte. Die Berichte über Männer, die ihren Penis loswerden wollen, die sich einen “glatten” Genitalbereich wünschen, die sich eine Vagina wünschen usw., häufen sich ebenfalls. Solche Veränderungen, so argumentieren die Befürworter, sind nicht notwendigerweise das Ergebnis einer psychischen Erkrankung. Vielmehr handelt es sich um einfache Körpermodifikationen, die vorgenommen wurden, weil die betreffende Person diesen bestimmten Körperteil nicht mochte oder sich nicht damit “identifizierte”, einen bestimmten Satz oder ein bestimmtes Teil der Genitalien zu haben.

Um es klar zu sagen: Eunuchen sind keine Transsexuellen. Die Forschung definiert sie als “biologische Männer, die sich aus anderen Gründen als der Transsexualität von Mann zu Frau freiwillig haben kastrieren lassen”. Dr. Curtis Crane, der in einem Artikel der Vice als “der führende Penisexperte der Nation” bezeichnet wird, argumentiert:

“Nun, was gut für die Gans ist, ist auch gut für den Gänserich. . . . Es gibt einige Patienten, die als Männer geboren wurden und sich nicht vollständig in eine Frau verwandeln wollen, aber sie identifizieren sich nicht mit ihren Hoden oder ihrem Hodensack oder ihrem Phallus, aber sie fühlen sich immer noch männlich; sie wollen männliche Pronomen. Für mich ist es eine Doppelmoral, die weibliche Gender-Fluidität zu akzeptieren, aber nicht die männliche Gender-Fluidität.”

Man muss zugeben, dass er mit der gestörten Logik der “Geschlechtsidentität” nicht ganz unrecht hat. Eunuchen werden heute als eine eigene Identität betrachtet, und auf Websites wie Reddit oder anderen Diskussionsforen wird darüber diskutiert, wie man sich selbst operiert, wo man einen Schneider findet und welche Kliniken für Geschlechtsbehandlungen auch Kastrationen durchführen. Es ist alles ein bisschen wie in den “frühen” Tagen der Transgender-Bewegung, bevor sie legitimiert wurde und Menschen, die als das andere Geschlecht leben wollten, dies mit vollständiger medizinischer “Legitimität” tun konnten.

Was einen schmerzt, schmerzt uns alle

Aber Regeln, Normen und das Naturrecht sind zum Schutz der Menschen da. Wenn wir das Gesetz aus dem Fenster werfen, öffnen wir die Tür zu unserer eigenen Dunkelheit. (Vor allem viele der “Cutter” geben zu, dass sie die Prozedur sexuell erregend finden, und es gibt viele BDSM-Geschichten, die mit der Erfahrung, ein Eunuch zu sein, einhergehen). Zwei der bedrohlichsten Verse in der Bibel handeln davon, was passiert, wenn der Mensch sich selbst überlassen wird. In Richter 21:25 heißt es: “In jenen Tagen gab es keinen König in Israel; ein jeder tat, was er für richtig hielt.” Das zweite ist Römer 1,24: “Darum hat auch Gott sie durch die Begierden ihres eigenen Herzens zur Unreinheit verführt, so dass sie ihren eigenen Leib unter sich entehrten.” Die schrecklichsten Dinge geschahen, als Gott dem Menschen erlaubte, den Begierden des Fleisches nachzugehen, das Gute böse und das Böse gut zu nennen.

Genau das geschieht jetzt mit der Normalisierung der so genannten “Randgruppen”, die sich selbst verletzen wollen oder sexuell erregt sind, weil sie andere verletzen. Einige der jüngsten Überarbeitungen der WPATH-Leitlinien sind aufschlussreich. Unter anderem empfiehlt die Gruppe nicht mehr, vor der Inanspruchnahme einer geschlechtsangleichenden Behandlung eine psychiatrische Untersuchung durchzuführen, da es sich bei Transgenderismus um eine Identität und nicht um eine Störung handelt. Sie empfiehlt außerdem die Aufhebung aller Altersbeschränkungen für die Transgender-Betreuung und ein umfassendes Angebot an Fruchtbarkeitshilfen, “damit auch nicht-traditionelle Partner eine Familie gründen können”. Diese “Unterstützung” könnte von der “Konservierung von Spermien oder Eizellen vor einer hormonellen oder chirurgischen Therapie bis hin zur prä- und postnatalen Unterstützung von Personen mit einer Gebärmutter reichen.” (Wenn es jemals eine erniedrigendere Formulierung für Frauen gegeben hat als “Personen mit einer Gebärmutter”, dann habe ich sie noch nicht gehört).

Früher war man der Meinung, dass jemand, der sich selbst verletzen wollte – indem er die Nahrungsaufnahme verweigerte, sich gegen Beziehungen wehrte, sich schnitt oder (jetzt) Körperteile abtrennte -, sich in einer psychischen Notlage befand und unser Mitgefühl und Eingreifen verdiente. Es handelte sich um gefährdete Bevölkerungsgruppen, die Betreuung, Liebe und Therapie brauchten. Nach den modernen Ideologien brauchen sie jetzt unsere “Bestätigung”, damit sie “Erfüllung” finden können.

Und dieses Verhalten beginnt nun, noch mehr gefährdete Bevölkerungsgruppen zu schädigen, insbesondere Kinder. Mädchen, die früher vielleicht einfach als Jungs bezeichnet wurden, werden heute als Transgender-Jungen bezeichnet. Babys werden heute in Labors gezeugt, einem “Individuum mit einer Gebärmutter” eingepflanzt oder nach dem Willen des menschlichen Schöpfers entsorgt, alles nach dem Gutdünken der beteiligten Erwachsenen und ohne Rücksicht auf die wahren Bedürfnisse des Kindes.

In diesen Bevölkerungsgruppen gibt es echte Verletzungen, echte Schmerzen, die durch keine noch so große Operation oder Hormone (oder Hormonblocker) gelindert werden können. Der Mensch hat sich seinen eigenen Begierden hingegeben, Begierden, die zu seiner eigenen Verstümmelung und Selbstzerstörung führen. Und der Teufel freut sich.

(Dieser Artikel erschien ursprünglich im SALVO Magazine. Er wird hier mit Erlaubnis abgedruckt.)