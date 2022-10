Wenn ich Geld hätte, wenn ich jünger wäre, wenn ich mein Studium abgeschlossen hätte, wenn ich Zeit hätte… aber was Sie haben, ist das hier, richtig? Nun, tun Sie eines, jeden Tag, danken Sie für 3 Dinge, die Sie jetzt haben: einen Ehemann, eine Mutter, einen Job, eine Schule, ein Haus, einen Freund….

Und selbst wenn Sie sehr negativ eingestellt sind und Ihnen alles schwarz erscheint, schlage ich vor, dass Sie auch für Dinge danken, die Sie nicht haben: eine Krankheit, einen gehässigen Chef, ein krankes Kind, eine untreue Ehefrau, einen gebrochenen Fuß oder einen platten Reifen.

Ist Ihnen klar, dass Sie bei einer Reifenpanne denken, was für ein Pech Sie haben, dass es der schlimmste Moment ist, dass es der schlimmste Moment ist, und dass Sie vielleicht sogar fluchen, wütend werden und die Person neben Ihnen anschreien? Aber denken Sie daran, nach einer Reise, bei der Sie keine Pannen oder Missgeschicke hatten, zu danken?

Zu Hause haben wir eine “Dankeschön-Tafel” an der Wand im Wohnzimmer hängen. Auf dieser Korkplatte bringen wir das ganze Jahr über Dinge an, für die wir danken können, wann und wie wir wollen. Es ist schön, wenn von allem etwas dabei ist: der Tag bei meinen Freunden, der Hut, den ich bekommen habe, der Nachmittag beim Kartenspielen, die 10 in Mathe… und am 31. Dezember lesen wir sie alle.

Wir haben so viel, wofür wir dankbar sein können. Es stimmt, dass wir uns mehr oder andere Dinge wünschen würden, aber das bedeutet nicht, dass unser Leben nicht ein reines Geschenk ist. Es gibt Dinge, die uns nicht gefallen, Unglücksfälle und schlechte Zeiten, manchmal Mangel und harte Zeiten, aber es gibt immer Dinge, für die wir dankbar sein können, und das gibt uns einen anderen Blick, ein Lächeln und eine Haltung gegenüber anderen und gegenüber Gott. Lassen Sie uns immer nach vorne und nach oben schauen. Vergessen Sie, was Sie nicht haben, es spielt keine Rolle, es nützt Ihnen nichts, darüber nachzudenken.

Schauen Sie auf das, was Sie haben, und auf die Menschen um Sie herum, schauen Sie auch auf all das, was Ihnen nicht fehlt. Und sei dankbar.