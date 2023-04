Die Anglikanische Kirche Englands wird durch die “Queer-Theology” zersetzt. Die traditionelle christliche Lehre über Sexualität und Geschlecht wird in Frage gestellt und stürzt die ganze Kirche in die Krise, wie die Christian Post berichet.

Die Queer-Theologie ist ein neuer und progressistischer Ansatz der Bibelauslegung, der versucht, die Erfahrungen von LGBTQ+-Menschen im Kontext des christlichen Glaubens zu erforschen und zu bestätigen. Sie stellt die Vorstellung in Frage, dass Homosexualität eine Sünde ist, und behauptet, dass sich Gottes Liebe auf alle Menschen erstreckt, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität.

Die Zulassung gleichgeschlechtlicher Segnungen wird von Christen – auch Anglikanern – als Kapitulation vor der queeren Ideologie gesehen, die der christlichen Orthodoxie widerspricht. Die Befürchtung ist, dass diese Akzeptanz zur Segnung gleichgeschlechtlicher Ehen und zur Überarbeitung der liturgischen Sprache und der Verweise auf Gott führen wird, um die neuen queeren Standards widerzuspiegeln.

Dieser interne Streit innerhalb der Kirche von England geht über ihre Mauern hinaus und erschüttert die Grundlagen des britischen Commonwealth und der Monarchie. Seit der Zeit Heinrichs VIII. gilt die Monarchie als Verteidigerin des christlichen Glaubens und der Staat als Unterstützer der christlichen Religion, wie sie im Anglikanismus zum Ausdruck kommt. Wenn sich die Kirche von England der Queer-Ideologie hingibt, könnte das die moralische Autorität des Commonwealth und der Monarchie selbst gefährden.

Die Auswirkungen der Kapitulation der Kirche von England vor der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare sind enorm, denn die Kapitulation lädt dazu ein, die Lehren einer Sekte weiter zu verbreiten, deren Forderungen und Praktiken der christlichen Orthodoxie völlig entgegengesetzt sind.

In dem Maße, wie die anglikanische Kirche die neuen Lehren, Rituale und Zeremonien übernimmt, die von der Queer-Ideologie propagiert werden, insbesondere wenn der Einfluss der Trans-Bewegung weiter zunimmt, werden England und die Länder des Commonwealth feststellen, dass die Agenda weit über die jetzt genehmigten “Segnungen” hinausgeht. Die Forderungen werden unweigerlich von der gleichgeschlechtlichen Segnung zur gleichgeschlechtlichen Ehe, dann zur Polygamie und schließlich zur Pädophilie übergehen. Die Praktiken, gegen die sich Christen in der Vergangenheit und Gegenwart gewehrt haben, werden nun in neuen Formen wieder aufleben, wenn die Kirche von England ihren derzeitigen Weg fortsetzt und versucht, ihre geistliche Führung zu behalten.

Es gibt jedoch Hoffnung. Der Widerstand gegen die Queer-Ideologie in den Kernländern des Commonwealth ist stark, insbesondere in Afrika. Der christliche Glaube in Form des Anglikanismus hat sich seit langem von der Kontrolle englischer Prälaten gelöst, zugunsten eines völlig einheimischen und weitgehend konservativen Klerus. Millionen von Afrikanern haben das orthodoxe Christentum und seine Lehren angenommen, einschließlich der traditionellen christlichen Sitten in Bezug auf die Sexualität. Die Global South Fellowship of Anglican Churches hat in aller Deutlichkeit gegen die Entscheidung protestiert, gleichgeschlechtliche Segnungen zu genehmigen. Afrikanische Christen wollen nicht, dass ihnen die westliche Agenda zur Befreiung von Homosexuellen aufgezwungen wird. Sie wehren sich gegen die Botschaft der Kirche von England, dass afrikanische Christen nicht auf dem richtigen spirituellen Weg sind.