Zur Feier des Internationalen Frauentags haben Abtreibungsaktivisten mehrere katholische Kirchen in Lateinamerika verwüstet. Die Kirchen wurden mit Graffiti und Botschaften verunstaltet, die für Abtreibungsrechte eintreten, wie LifeSiteNews berichtet.

Die Anschläge fanden in Mexiko, Argentinien und Chile statt und wurden Berichten zufolge von feministischen Gruppen verübt, die die katholische Kirche als Hindernis für ihre Sache betrachten. Die Angriffe auf die Kirchen riefen Kritik von katholischen Führern hervor, die den Vandalismus als Angriff auf die Religionsfreiheit und als Versuch der Einschüchterung der Kirche verurteilten.

Die mexikanische Bischofskonferenz veröffentlichte eine Erklärung, in der sie die Angriffe anprangerte und dazu aufrief, die Überzeugungen und Werte anderer zu respektieren. Der Vandalismus folgt einem Trend zunehmender Feindseligkeit gegenüber der katholischen Kirche in Lateinamerika, insbesondere in Ländern, in denen Abtreibung illegal ist. Einige Aktivisten sehen in der Ablehnung der Abtreibung durch die Kirche einen Versuch, den Körper der Frauen zu kontrollieren und ihnen das Recht abzusprechen, über ihr Leben selbst zu entscheiden. Die Angriffe auf die Kirchen verdeutlichen die wachsende Kluft zwischen den Befürwortern von Abtreibungsrechten und der katholischen Kirche, die nach wie vor zu den schärfsten Abtreibungsgegnern in der Welt gehört.