Die britischen Behörden haben die Anklage gegen eine Frau fallen gelassen, die verhaftet worden war, weil sie in einer “Pro-Life-No-Go-Zone” gebetet hatte. Dabei handelt es sich um ein Stadtgebiet in der Nähe von Abtreibungskliniken, in dem es verboten ist, zu beten oder Mütter davon zu überzeugen, ihre Babys nicht zu töten. “Es kann nicht richtig sein, dass ich verhaftet und zum Kriminellen gemacht werde, nur weil ich auf einer öffentlichen Straße still bete”, hatte Vaughan-Spruce am 3. Februar in einer Erklärung gesagt. “Die so genannte ‘Schutzzonen-Gesetzgebung’ wird dazu führen, dass noch mehr Menschen wie ich, die gute und legale Tätigkeiten ausüben, wie z. B. Frauen in Schwangerschaftskrisen karitative Unterstützung anbieten oder einfach nur beten, als Kriminelle behandelt werden und sogar vor Gericht landen”, fügte er hinzu.

Vaughan-Spruce wurde am 6. Dezember 2022 in Isabel Vaughan-Spruce, England, vor einer Abtreibungsklinik verhaftet, die zu diesem Zeitpunkt geschlossen war, nur weil sie auf der Straße vor der Klinik in Ruhe gebetet hatte. Das Video der Verhaftung ging sofort viral. Am 15. Dezember wurde Frau Vaughan wegen vierfachen Verstoßes gegen die Verordnung von Birmingham angeklagt, die das Gebet als “Form des Protests” in der Nähe einer Klinik verbietet. Sie wurde beschuldigt, “zu protestieren und Dienstleistungsnutzer einzuschüchtern”, weil sie still stand und in Stille betete.

Vaughan-Spruce ist keine gewöhnliche Frau, sie ist die Leiterin von“40 Tage für das Leben “. Überraschenderweise zog die Staatsanwaltschaft die Anklage Ende Januar zurück, und Vaughan-Spruce musste nicht vor Gericht erscheinen, obwohl sie immer noch strafrechtlich verfolgt werden kann, wenn die Anklage erneut erhoben wird. Vaughan-Spruce ist zwar mit der Wahl der Staatsanwaltschaft zufrieden, sieht sich aber einer “erheblichen Rechtsunsicherheit” gegenüber. Gewöhnliche, friedliche Bürger können als Kriminelle gebrandmarkt und mit empfindlichen Geldstrafen belegt werden, nur weil sie in der Öffentlichkeit beten und Frauen in Not helfen.