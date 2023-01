Zahlreiche Prostituierte sind in dieser Woche in den Schweizer Skiort Davos gekommen, um den Reichen und Mächtigen ihre Dienste anzubieten – einige von ihnen sollen bis zu 2.500 Dollar pro Nacht verlangen, wie The New Yorker berichtet.

Jedes Jahr findet auf dem Weltwirtschaftsforum ein fünftägiges Treffen von Staatsoberhäuptern, CEOs, Würdenträgern, Industriemagnaten und Medienvertretern statt. Dieses Jahr warden Rekordteilnahmen verzeichnet.

Eine Prostituierte, die sich „Liana“ nennt, erzählte der BILD-Zeitung, dass sie häufig einem amerikanischen Teilnehmer in Davos ihre Dienste anbietet, der 750 Dollar pro Stunde zahlt – oder 2.500 Dollar für die ganze Nacht.

Sie fügte hinzu, dass sie sich in Geschäftskleidung kleidet, um sich unter die Menge auf dem Weltwirtschaftsforum zu mischen.

Eine Frau, die einen Begleitservice in der Schweizer Stadt Aargau betreibt, die etwa 100 Meilen von Davos entfernt liegt, sagte gegenüber 20 Minuten, sie habe 11 Buchungen und 25 Anfragen erhalten – und das sei erst der Anfang.

Eine deutsche Sexarbeiterin beschrieb auf Twitter ihre Erfahrungen, als sie sich unter das Davoser Publikum und dessen Sicherheitsleute mischte. Ihre Kommentare wurden von DailyMail.com veröffentlicht.

„Ein Date in der Schweiz während des #WWF bedeutet, nachts um 2 Uhr in die Gewehrmündungen der Sicherheitsleute auf dem Hotelflur zu schauen – und dann die Giveaway-Pralinen aus dem Restaurant mit ihnen zu teilen und über die Reichen zu tratschen… #Davos #WEF“, schrieb die Sexarbeiterin Salome Balthus.

Balthus, die angab, in einem Hotel in der Nähe von Davos zu wohnen, weigerte sich, die Namen ihrer Kunden preiszugeben.