Der „Zugang zur Abtreibung“ ist ein wesentlicher Bestandteil der Zukunftsvision des Weltwirtschaftsforums, wie bei der Podiumsdiskjussion am zweiten Tag deutlich wurde.

„Narenda Modi ist der erste Premierminister Indiens, der in beiden Häusern des Parlaments den medizinischen Schwangerschaftsabbruch für Frauen über 24 Wochen durchgesetzt hat, ohne dass ein anderer Mann in der indischen Politik auch nur einen Mucks von sich gegeben hätte“, verkündete Indiens Familienministerin für Frauen und Kinderentwicklung Smriti Irani am Dienstag stolz während einer Podiumsdiskussion mit dem Titel Gender Parity for Economic Recovery.

„Schwangerschaftsabbruch“ und „reproduktive Gesundheit“ gehörten zu den Euphemismen, die in der Diskussion verwendet wurden, um die Tötung des Ungeborenen zu beschreiben.

Gabriela Bucher, Geschäftsführerin der abtreibungs- und empfängnisverhütungsbefürwortenden Wohltätigkeitsorganisation Oxfam International, hat in ihrer Erklärung die üblichen „woken“, neomarxistischen Argumente vorgebracht. Bucher sprach sich für eine „Vermögenssteuer“ aus und nannte sie ein „feministisches Konzept“, denn „die meisten Milliardäre sind, wie Sie wissen, überwiegend weiße Männer, und das ist eigentlich das System, das patriarchalisch und neokolonial ist und diese Ungleichheit aufrechterhält.“

Erhöhte Abtreibungsrate bedeutet mehr Frauen in der Arbeitswelt. Eine Erhöhte Zahl von Frauen in Führungspositionen macht ihnen ein geregeltes Familienleben unmöglich. Genau das ist das Zeil des WEF und der Gloablisten, die bei ihm wirken.

„Natürlich ist es für Unternehmen von Vorteil, wenn sie sich für Empfängnisverhütung und Abtreibung einsetzen, damit Frauen erwerbstätig bleiben und weiterhin Steuern an den Staat zahlen, anstatt Kinder zu bekommen und sie zu Hause aufzuziehen“, kommentierte Andreas Wailzer auf LifeSiteNews.