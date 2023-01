Eine Art der Meditation mit tiefen buddhistischen Wurzeln, die unter verschiedenen Namen wie “Achtsamkeit” oder “Mindfulness” bekannt ist, ist in den letzten Jahren in Mode gekommen. Es gibt viele Christen, die, ohne zu wissen, was diese Art der Meditation bedeutet, sie in ähnlicher Weise wie das christliche Gebet praktizieren. Zunächst wird die Gefahr nicht wahrgenommen, aber mit der Zeit kann sie schreckliche Folgen für unser Leben und insbesondere für den Glauben eines Christen haben.

Zunächst ist zu unterscheiden, dass Gebet und Meditation nicht dasselbe sind.

Meditation ist eine Art, über eine Sache, eine Situation, ein Ereignis oder unser ganzes Leben im Allgemeinen nachzudenken. Es ist ein Weg, sich selbst zu finden. Das ist in der heutigen Zeit, in der wir in einen beschleunigten Rhythmus eingetaucht sind und viel Lärm um uns herum herrscht, der uns vom Denken abhält, sehr wichtig. Aber neben der Meditation dürfen wir das Gebet nicht vergessen.

Das Gebet ist eine Begegnung mit dem Anderen, der nicht ich ist, es ist ein Heraustreten aus mir selbst, um eine direkte Beziehung zu Gott zu haben. Christen, die wissen, dass Gott unser Vater ist, wenden sich im Gebet an ihn und überwinden so diese materielle Welt. Auf diese Weise können wir nicht nur große Ruhe und inneren Frieden erfahren, sondern auch den Willen Gottes für unser Leben erkennen.

Das Meditieren über das Wort Gottes ist eine weitere Möglichkeit, wie Christen sich bereichern und ihren Glauben stärken können.

Die New-Age-Meditation hat jedoch nichts mit unserer Beziehung zu Gott zu tun.

Die verschiedenen Techniken führen Sie in die Welt des Buddhismus oder des Hinduismus ein, die weit von dem entfernt ist, was uns ein Mönch mit einem Gesicht zeigt, als hätte er noch nie in seinem Leben einen Teller zerbrochen, sondern spirituelle Praktiken, die uns in die Welt des Okkultismus, der Esoterik und des Satanismus einführen können. Ihre Wurzeln liegen in den dunklen Praktiken der Freimaurerei im späten 19. Jahrhundert[1].

Es mag weit hergeholt klingen, aber immer mehr Zeugnisse und Studien zeigen diese krasse Realität[2]. Die Zunahme von Angstzuständen und Depressionen bei denjenigen, die sie eifrig praktizieren, ist der Beweis dafür.

Das Ziel der New-Age-Meditation ist es, das Nirvana zu erreichen, d.h. unser Selbst, unser Wesen loszulassen, um mit einem anderen Wesen aus dem Jenseits zu verschmelzen, einer Art Energie. Man lehrt uns, unseren Körper zu verachten, was unserer christlichen Religion völlig zuwiderläuft, denn wir sind der Tempel des Heiligen Geistes.

Diese Meditation führt uns von Gott weg, weil sie uns dazu bringt, uns auf uns selbst zu konzentrieren, in einem egoistischen Individualismus, der Entspannung und Wohlbefinden sucht, weit entfernt von dem Frieden, den der Heilige Geist uns schenkt. Aber sie führt auch weg von der Annahme des Leidens, d.h. des Kreuzes. Und ein Christ kann nicht ohne das Kreuz existieren, es ist unser Zeichen und das, was die Tür zum ewigen Leben öffnet.

Ein Buddhist hingegen wird immer versuchen, dem Leiden zu entkommen, indem er das angenehme irdische Leben sucht, und ignoriert daher die Sünde und vor allem Jesus Christus als den Sohn Gottes, der uns rettet und aus dieser Knechtschaft befreit. Wir können das Böse nicht aus eigener Kraft beseitigen. Wir sind nicht diejenigen, die volle Entspannung erreichen können. Allein können wir das nicht, wir brauchen Gott, unseren Vater, in unserem Leben, und New-Age-Meditation hindert uns daran, ihn zu erreichen.

