Der Vatikan hat eine Untersuchung des Rücktritts eines englischen Bischofs angeordnet, da gegen den ehemaligen Dekan der Kathedrale und den Bischof selbst Anschuldigungen wegen einer “Sex-Party” und sexuellen Missbrauchs erhoben worden sind, wie die Sunday Times berichtet.

Die Sunday Times berichtete am 22. Januar, dass das Bischofskonzil des Vatikans eine Untersuchung des Rücktritts von Bischof Robert Byrne C.O. angeordnet hat, dessen überraschender Rücktritt als Bischof von Hexham und Newcastle am 12. Dezember 2022 bekannt gegeben wurde. Der Erzbischof der Erzdiözese Liverpool, Malcolm McMahon, der nach Byrnes Rücktritt das Amt des Administrators der Diözese Hexham und Newcastle übernommen hat, leitet die Untersuchung.

Byrne war erst 66 Jahre alt, als er zurücktrat, und er hatte die Diözese weniger als vier Jahre lang geleitet. Zum Zeitpunkt seines Rücktritts teilte Byrne der Diözese mit, er fühle sich “nicht in der Lage, den Menschen der Diözese weiterhin so zu dienen, wie ich es mir wünschen würde”.

Der Dekan der Kathedrale zum Zeitpunkt der angeblichen Vorfälle war Canon Michael McCoy, der von Byrne Ende 2019 als Nachfolger von Pater Dermott Donnelly ernannt worden war. Donnelly selbst starb im Juli 2022 plötzlich nach einer „kurzen Krankheit“.

Unter Berufung auf eine anonyme Quelle, schrieb die Sunday Times, McCoy habe sich „an mehrere Gläubige in der Diözese gewandt und sie gefragt, ob sie an einer ‚Party‘ in der Kathedrale teilnehmen wollten.“ Dies soll während des Corona-Lockdowns stattgefunden haben, bei der Versammlungen verboten waren.

Die Ermittlungen werden dadurch erschwert, dass Kanonikus McCoy im April 2021 Selbstmord beging, vier Tage nachdem er von der örtlichen Polizei darüber informiert worden war, dass gegen ihn wegen sexuellen Missbrauchs ermittelt wurde.