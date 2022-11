Share on WeChat

Share on Twitter

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on Facebook

In der vielleicht größten Niederlage, die die Konservativen jemals durch die Republikaner erlitten haben, hat der Senat heute mit 62 zu 37 Stimmen den Gesetzentwurf der Demokraten zur Verankerung der gleichgeschlechtlichen „Ehe“ im Bundesgesetz angenommen, wie LifeSiteNews exklusiv berichtet.

Das Gesetz zur „Achtung der Ehe“ (Respect of Marriage Act) macht die Neudefinition der Ehe zum Gesetz des Landes, selbst für den Fall, dass der Oberste Gerichtshof sein Urteil in der Rechtssache Obergefell v. Hodges aus dem Jahr 2015 aufhebt, das die rechtliche Anerkennung der gleichgeschlechtlichen „Ehe“ landesweit vorschreibt. Der Gesetzentwurf verpflichtet die Bundesregierung und alle 50 Bundesstaaten, homosexuelle „Ehen“ anzuerkennen, die in einem beliebigen Staat rechtmäßig geschlossen wurden. Das Gesetz stellt auch eine ernste Bedrohung für die Religionsfreiheit dar, wie zahlreiche sozialkonservative und religiöse Freiheitsorganisationen wiederholt gewarnt haben.

Die Demokraten brauchten 10 Republikaner, um die 60-Stimmen-Hürde des Senats zu überwinden und eine formelle Debatte über den Gesetzentwurf zu beginnen. Zwölf republikanische Senatoren schlossen sich den Demokraten an, um den Gesetzentwurf „Respect for Marriage Act“ voranzubringen.

Der republikanische Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell aus Kentucky, stimmte gegen den Respect for Marriage Act, weigerte sich jedoch, vor der Abstimmung öffentlich Stellung zu beziehen.

Das Gesetz ist nun auf dem besten Weg zur endgültigen Verabschiedung, für die nur 51 Stimmen erforderlich sind und die wahrscheinlich nach der Thanksgiving-Pause des Senats erfolgen wird.

Die Abstimmung erfolgte gegen die Einwände vieler der bekanntesten konservativen Gruppen in den Vereinigten Staaten, darunter die Heritage Foundation und Alliance Defending Freedom, Tausende von christlichen Kirchen und Einrichtungen sowie die überwältigende Mehrheit der republikanischen Wähler, die sich gegen eine Bundesgesetzgebung zur Kodifizierung der homosexuellen „Ehe“ aussprechen.