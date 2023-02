Share on WeChat

„Eine Vorliebe für traditionelle Formen des Gottesdienstes und das Festhalten an der Lehre der Kirche in Fragen der Ehe, Familie, menschlicher Sexualität und der Würde der menschlichen Person bedeutet nicht Extremismus“, schrieb Bischof Barry Knestout, wie LifeSiteNews berichtet.

In einer am 13. Februar veröffentlichten Erklärung forderte Knestout alle Gesetzgeber in Virginia auf, das Vorgehen des FBI gegen traditionelle Katholiken zu verurteilen. Er forderte sie auf, ihre Aufsichtspflicht auszuüben und sicherzustellen, dass derartige Verletzungen der verfassungsrechtlich geschützten Religionsfreiheit nicht wieder vorkommen.

Knestout äußerte sein Entsetzen über Berichte, die letzte Woche über den Inhalt eines internen Memos des FBI-Büros in Richmond, Virginia, veröffentlicht wurden. Er war auch überrascht über die Erwähnung der Priesterbruderschaft St. Petrus (FSSP), einer Ordensgemeinschaft, die die traditionelle Form der katholischen Messe feiert. FSSP hat viele Jahre lang den Gemeinden innerhalb unserer katholischen Gemeinschaft und den Gläubigen in unserer Diözese gedient, die diese Form der katholischen Messe schätzen.

„Das durchgesickerte Dokument sollte alle Glaubensgemeinschaften und alle Amerikaner alarmieren und beleidigen“, schimpfte Knestout. „Ich bin dankbar für den Generalstaatsanwalt von Virginia und 19 Generalstaatsanwälte, die die Regierung aufgefordert haben, alle Materialien im Zusammenhang mit der Erstellung dieses Memos öffentlich freizugeben.“

Knestout betonte, dass, wenn „Beweise für Extremismus vorliegen, sie ausgerottet werden sollten, aber nicht auf Kosten der Religionsfreiheit“. Eine Vorliebe für traditionelle Formen des Gottesdienstes und das Festhalten an der Lehre der Kirche in Fragen der Ehe, Familie, menschlicher Sexualität und der Würde der menschlichen Person bedeute keinen Extremismus.

Der Bischof von Virginia reagierte auf ein FBI-Memo, das letzte Woche vom Whistleblower Kyle Seraphin veröffentlicht wurde und bei Katholiken und anderen Gruppen, die sich um die Religionsfreiheit sorgen, Empörung auslöste.