Die US-Republikaner konnten einstimmig einen Gesetzesentwurf verabschieden, der den Schutz von Babys, die einen Abtreibungsversuch überlebt haben, verbessern würde, wie Breitbart berichtet.

Die Maßnahme mit dem Namen „Born-Alive Abortion Survivors Protection Act“ wurde mit 220:210 Stimmen angenommen. Alle Republikaner stimmten dafür, während zwei Demokraten, die Abgeordneten Henry Cuellar und Vicente Gonzalez, beide aus Südtexas, von ihrer Partei abtrünnig wurden und für den Gesetzentwurf bzw. „Enthaltung“ stimmten.

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass medizinische Dienstleister Babys, die nach einer verpfuschten Abtreibung lebend geboren werden, mit der gleichen Sorgfalt behandeln müssen wie jedes andere Neugeborene und sieht Strafen für Verstöße vor.

Die Abgeordnete Ann Wagner (R-MO), die den Gesetzesentwurf angeführt hat, feierte die Verabschiedung des Gesetzes in einer Erklärung:

„Dank unserer Bemühungen, nach Dutzenden von Anträgen auf einstimmige Zustimmung, zwei Entlastungsanträgen und zahllosen Stunden Lobbyarbeit, hat das Repräsentantenhaus endlich Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass jedes einzelne in den Vereinigten Staaten geborene Baby in seinem verletzlichsten Moment lebensrettende medizinische Hilfe erhält.“

Der Gesetzentwurf ist „ein Marsch in Richtung Kriminalisierung der Abtreibungsbehandlung“, sagte der Vorsitzende der Demokraten im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries (D-NY), am Mittwoch in einer Rede vor dem Repräsentantenhaus.

Der Gesetzentwurf folgt auf einen landesweiten Aufschrei der Abtreibungsbefürworter, nachdem der Oberste Gerichtshof im vergangenen Jahr Roe v. Wade gekippt hatte, und auf ein enttäuschendes Ergebnis bei den Zwischenwahlen für die Republikaner, von denen einige den Fallout von Roe als Grund für die glanzlosen Ergebnisse anführten.