Share on WeChat

Share on Twitter

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on Facebook

Der US-amerikanische Erzbischof Charles Chaput hat öffentlich erklärt, dass US-Präsident Joe Biden (Demokraten) „nicht in Gemeinschaft mit dem katholischen Glauben steht“. Sein Urteil hatte der Prälat während eines Eucharistischen Symposiums in der Diözese Arlington am 22. Oktober geäußert. Im Rahmen seines Vortrags über das 200-jährige Ringen von US-Katholiken, Teil der amerikanischen Mainstream-Kultur zu werden, war er auch auf die derzeitige Rolle des Präsidenten zu sprechen gekommen.

Chaput, der von 2011 bis 2020 der Erzdiözese Philadelphia in Pennsylvania vorstand, begründete seine Feststellung mit der „Apostasie [Bidens] beim Abtreibungsthema“:

„Bidens Glaubensabfall in der Abtreibungsfrage ist nur das widerwärtigste Beispiel. Er ist nicht allein. Aber in einer vernünftigen Welt würde seine einzigartige öffentliche Führungsrolle öffentliche Konsequenzen unvermeidlich machen – oder sollte es zumindest.“

„Wenn man aus freien Stücken mit der Kirche Jesu Christi und ihren Lehren bricht, kann man nicht so tun, als wäre man in Gemeinschaft, wenn es gerade passt“, so der Erzbischof.

„Das ist eine Form der Lüge. Herr Biden steht nicht in Gemeinschaft mit dem katholischen Glauben. Und jeder Priester, der dem Präsidenten jetzt die Kommunion spendet, nimmt an seiner Heuchelei teil.“

Joe Biden ist getaufter Katholik und nach John F. Kennedy der zweite katholische Präsident der USA. Die US-Regierung unter Biden setzt sich allerdings explizit für Abtreibungen ein, obwohl die katholische Lehre diese als schweres Übel anerkennt und bekräftigt, dass das menschliche Leben ab der Befruchtung heilig ist.

Die Lebens- und Familienrechtsbewegung interessiert Sie? Bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand – abonnieren Sie unseren Newsletter! Registrieren Sie sich hier. Tägliche Nachrichten aus den deutschsprachigen Ländern und der ganzen Welt!