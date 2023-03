In vielen Ländern der Welt werden neue Vorschläge erwogen, um die Einheit und Stabilität von Familien in einem Kontext zu stärken, in dem die verheerenden Auswirkungen von Scheidungen auf Eltern und Kinder die Norm zu sein scheinen. In Ungarn werden diese Tage bereits zum 16. Mal begangen, und das Land ist voll dabei. So sehr, dass sogar die Präsidentin der Magyaren, Katalin Novák, zusammen mit ihrem Ehemann eine ganze Woche unter dem Motto “Cling to Love” sponserte.

Anlässlich dieser Feierlichkeiten stellte das Maria-Kopp-Institut für Demografie und Familie in Budapest eine Studie vor, die ermutigende Daten für Ungarn zeigt, die als Modell für den gesamten Kontinent dienen können. Von den 1.000 Befragten gaben 97 Prozent an, dass sie glauben, dass die Ehe etwas ist, an dem sie “jeden Tag” arbeiten, und 83 Prozent waren der Meinung, dass es für die erfolgreiche Entwicklung der Ehe wichtig ist, eine ähnliche Weltanschauung zu haben. Die Daten zeigen die Bereitschaft der Regierung, die Ehe und die traditionelle Familie zu fördern, und stellen ein Modell dar, an dem man sich orientieren kann: Sechs von zehn Ungarn glauben, dass Kinder die Ehe ergänzen und dass die Ehe das Glück zwischen den Ehepartnern steigert, und 73 Prozent glauben, dass die Ehe auch emotionale Sicherheit für Männer und Frauen bietet.

“Die Ungarn glauben, dass die Grundlage einer gut funktionierenden Ehe Akzeptanz und Respekt, gute Kommunikation, gemeinsam verbrachte Zeit, Zuneigung, Kompromissbereitschaft, Liebe, Sinn für Humor, Arbeitsteilung und gemeinsame Werte sein sollten”, heißt es in der Studie, die von Ungarn heute. Das Maria-Kopp-Institut für Demografie und Familie zeigte sich zufrieden mit den Ergebnissen, die die “Renaissance der Ehe” in Ungarn belegen, auch wenn noch einiges zu tun bleibt. So sehr, dass im Jahr 2019 die Zahl von 64.000 Eheschließungen pro Jahr in einem Land mit 9,7 Millionen Einwohnern überschritten wird.

Zum Vergleich: Im Jahr 2021 wurden in Spanien 148.000 Ehen geschlossen, etwas mehr als doppelt so viele wie in Ungarn, allerdings mit einem bemerkenswerten Unterschied: Ungarn hat weniger als 10 Millionen Einwohner, ein Fünftel der fast 50 Millionen in Spanien. In Ungarn ist die Zahl der Eheschließungen in Europa in den letzten Jahren am stärksten gestiegen, seit 2010 um mehr als 80 Prozent.

Die Stärke Ungarns liegt nicht nur im starken Anstieg der Zahl der Eheschließungen, sondern auch in deren Stabilität. So haben fast 75 Prozent der in Ungarn geborenen Kinder verheiratete Eltern, während es vor zehn Jahren noch knapp 50 Prozent waren. Diese Zahl ist fast umgekehrt zu der in Portugal, wo auf 100 Ehen 70 Paare geschieden werden. Es folgen Dänemark mit 68,5 Prozent, Luxemburg mit 67,5 Prozent, die Tschechische Republik mit 64,1 Prozent und Spanien mit 61,8 Prozent (Daten von 2018). Der Ministerin zufolge kehrt sich das Scheitern von Ehen dank der von der konservativen Regierung durchgeführten Maßnahmen um, und “die Zahl der Scheidungen ist auf dem niedrigsten Stand seit 60 Jahren”. In den letzten Tagen hat die ungarische Initiative “Presidents Friends of the Family”, in der sich die Präsidenten der Republiken verschiedener Länder der Welt zusammengeschlossen haben, die sich für die Förderung der natürlichen, auf der Ehe basierenden Familie einsetzen, ihre Arbeit aufgenommen. Präsidentin Katalin Novak die Lissabon besuchten, den portugiesischen Präsidenten Marcelo Rebelo de Sousa eingeladen, sich dieser exklusiven Gruppe von ernsthaften und konkreten Verpflichtungen anzuschließen. Ungarn arbeitet seit etwa 10 Jahren daran, die Entvölkerung zu verringern. In Zukunft werden portugiesische und ungarische Experten ihre Erfahrungen austauschen können, sagte er und fügte hinzu, dass er den portugiesischen Präsidenten zum Netzwerk der familienfreundlichen Präsidenten und zum Demografie-Gipfel in Budapest im September einladen werde.