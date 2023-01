Über hunderttausend Lebensschützer haben am 50. jährlichen Marsch für das Leben zum US-Kapitol teilgenommen, wie LifeSiteNews berichtet. Diese Jahr war nicht nur etwas besonderes wegen des 50. Jubiläum des Marsches, sondern auch, weil zum ersten Mal nach dem Sturz des Falls Roe v. Wade demonstriert wurde.

Der erste nationale Marsch seit der Aufhebung von Roe durch den Obersten Gerichtshof im Fall Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization im Jahr 2023 steht in diesem Jahr unter dem Motto “Next Steps: Marching into a Post-Roe America”. Der Marsch endete nicht am Obersten Gerichtshof, sondern im Kapitol, wo die Kämpfe um die Finanzierung von Planned Parenthood durch den Steuerzahler, die Bestrebungen der Demokraten, ein Recht auf Abtreibung zu kodifizieren, den Schutz des ungeborenen Lebens auf Bundesebene und vieles mehr weitergehen werden.

Zu den Rednern auf der Kundgebung vor dem Marsch für das Leben gehörten wieder viele Starts und Sternchen. Jesus-Darsteller der Serie The Chosen, Jonathan Roumie, war prominenter Gast und auch der Trainer der Hall of Fame, Tony Dungy, war anwesend, sowie die Generalstaatsanwältin von Mississippi, Lynn Fitch, der Mehrheitsführer im US-Repräsentantenhaus, Steve Scalise, der US-Abgeordnete Chris Smith und viele andere.

Die hohe Teilnehmerzahl spiegelt sowohl die Energie der Pro-Life-Aktivisten wider, die durch die Aufhebung des Roe-Urteils ermutigt wurden, als auch die Tatsache, dass die Corona-Restriktionen für öffentliche Massenversammlungen weitgehend aufgehoben wurden. Der persönliche Marsch für das Leben wurde 2021 mit der Begründung abgesagt, “dass wir uns inmitten einer Pandemie befinden, die möglicherweise ihren Höhepunkt erreicht, und angesichts des erhöhten Drucks, mit dem Polizeibeamte und andere Personen derzeit im und um das Kapitol konfrontiert sind.”

“Die Abtreibungsbefürworter haben es wirklich nicht leicht”, sagte Professor der katholischen Universität CUA, Dr. Michael New. “Sie haben es wirklich darauf abgesehen, friedliche Pro-Life-Bürgerberater zu verfolgen. Ich bin sehr besorgt über die Ausweitung der chemischen Abtreibungsmedikamente. Ich finde es schrecklich, dass Apotheken sie jetzt anbieten können. Läden wie CVS und Walgreens haben angedeutet, dass sie sie anbieten werden.”

Der Sturzt des Abtreibungsgesetzes Roe v. Wade stellt also nicht das Ende, sondern vielmehr einen Meilenstein des Sieges für den Lebensschützer-Marsch da. Wie jedes Jahr war der Marsch ein Riesenerfolg.