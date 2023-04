In einigen Jahren werden wir uns fragen, und unsere Kinder und Enkel werden uns fragen, warum wir diesen Missbrauch gegen sie zugelassen haben. Wir denken immer daran, dass wir Eltern in erster Linie für unsere Kinder verantwortlich sind, und wir fordern, dass der Staat diese schreckliche Ansteckung nicht fördert. Jetzt haben viele westliche Staaten und Regierungen, von Biden-Verwaltung in den USA zu dem Trudeaus Kanadier zu der des Spanisch Sanchez Sie verhalten sich genau andersherum als bei der Covid 19-Pandemie: Damals haben sie uns “eingesperrt”, um eine Ansteckung zu verhindern, und jetzt fördern sie aktiv die Ansteckung von “Trans” und “Igbtqi+” unter unseren Kindern und Jugendlichen. Der reine Wahnsinn.

Zwischen sozialen Medien und trendigen Gender-Theorien machen wir Mädchen im Teenageralter depressiv, ängstlich und trans. Marci Bowers, Präsidentin der World Professional Association for Transgender Health, sagte dem progressiven Journalisten der New York Times Michelle Goldberg: “Es gibt Leute in meiner Gemeinschaft, die leugnen, dass es irgendeine Art von ‘sozialer Ansteckung’ gibt – ich sollte nicht sagen, soziale Ansteckung, aber zumindest den Einfluss von Gleichaltrigen auf einige dieser Entscheidungen. Ich denke, dass sie damit menschliches Verhalten nicht anerkennen”.

Trans-Aktivisten und ein Großteil der Linken sind der Meinung, dass junge Menschen nicht beeinflussbar sind. Das ist eine falsche Annahme, denn wir alle wissen, dass ein großer Teil unseres Verhaltens, vor allem von der Jugend bis zum Alter von 30 Jahren, sehr stark von unseren Freunden, den gesellschaftlichen Sitten und neuerdings auch von den sozialen Medien beeinflusst wird. Die Förderung von Transgenderismus, nicht-binärem Status und bis dato unbekannten und extravaganten karnevalesken Geschlechtern hat in allen westlichen Ländern dramatisch zugenommen. Wir haben es mit einem Versuch der massenhaften “Gehirnwäsche” von Teenagern im gesamten Westen zu tun, und in den meisten Fällen sind die politischen Führer unserer Staaten entweder mitschuldige Protagonisten oder ängstliche Zuschauer dieses moralischen und psychologischen Völkermords. Prominente müssen nicht-binär sein oder Transgenderismus zelebrieren, um von den Medien bejubelt zu werden. Die Schulen haben damit begonnen, ihre Schüler von klein auf über Geschlechterfluidität und ihre Liquidität zu unterrichten, ohne dies den Eltern mitzuteilen. Die Befürworter von “Gender” tun nichts anderes, als das repressive Klima ihnen gegenüber anzuprangern, nur um all diejenigen zu stigmatisieren und zu kriminalisieren, die die biologische Natur des Menschen, den “biblischen und göttlichen Plan” und die Wissenschaft verteidigen.

Nun, vor kurzem hat eine große Studie begonnen zu messen, wie und welche sozialen und familiären Faktoren die Verbreitung der sehr gefährlichen Epidemie des Transgenderismus in der westlichen Welt beeinflussen. Die am 29. März veröffentlichte Studie“Rapid Onset Gender Dysphoria: Parent Reports on 1655 Possible Cases” (Rasch einsetzende Geschlechtsdysphorie: Berichte von Eltern über 1655 mögliche Fälle) zeigt, dass Eltern zu den wichtigsten Akteuren bei der Unterstützung von Dysphorie und der Förderung von Transgenderismus bei ihren Söhnen und insbesondere ihren Töchtern gehören. In der Schlussfolgerung heißt es weiter: “Vorbestehende psychische Gesundheitsprobleme waren häufig, ebenso wie eine hohe Intelligenz. Die meisten jungen Menschen hatten ihre Pronomen geändert, und die meisten dieser Änderungen waren eher geschlechtsübergreifend als neutral. Die soziale Transition war viel häufiger als die medizinische Transition. Es wurde festgestellt, dass sowohl soziale Medien als auch Gleichaltrigengruppen mit anderen jungen Menschen mit Transgender-Identität genutzt wurden… Die Geschlechtsdysphorie der einheimischen Männer trat den Berichten zufolge 1,9 Jahre später auf als die der Frauen, und die Wahrscheinlichkeit, dass einheimische Männer eine soziale Transition vollzogen hatten, war viel geringer als bei Frauen”. Zwei Dinge müssen klar sein: Eltern sind für ihre Kinder und deren Erziehung verantwortlich, und der Staat muss nicht nur die Grundrechte der Eltern respektieren, sondern auch gesellschaftliche Seuchen wie “Gender” und “Transgenderismus” bekämpfen (nicht fördern oder verbreiten). Die Menschenrechte stehen auf dem Spiel, ebenso wie die öffentliche, moralische und zivile Gesundheit der Nationen.