Universität von Baja California. Fakultät für Psychologie. Abschlusszeremonie. Ein ausgezeichneter junger Mann mit einem Notendurchschnitt von 99,91 wird aufgefordert, sich an seine Mitschüler und die gesamte Schulgemeinschaft zu wenden.

Christian Fernando Cortez, so der Name des Studenten, prangerte die Gender-Ideologie an und behauptete, dass “die angebliche ‘Änderung’ des Geschlechts ein direkter Angriff auf die Biologie, Anatomie und Physiognomie” sei.

Dann riefen die selbsternannten Toleranten “Es lebe die Geschlechterfreiheit!” und versuchten, ihn an der Fortsetzung seiner Rede zu hindern, “Mariachis” inklusive. Toleranz? Debatte?

Sie können das Video von Christians Rede und den Zwischenrufen der Fanatiker hier ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=j_r8vLgMg2I

Und nicht nur das: Nach der Veranstaltung startete die Lobby eine Kampagne, um die Universität aufzufordern, dem Studenten den akademischen Grad zu entziehen, weil er angeblich die Rechte des Kollektivs verletzt habe. “Es sind schlechte Zeiten, in denen man das Offensichtliche erklären muss”, erinnerte sich der Student.

Annullierung “Inkulturation” in Reinkultur!

Die Lobby ist sich vielleicht nicht bewusst, dass die Universität ein Ort der Begegnung und der Diskussion und nicht der Zensur ist. Dass Christian angesichts der LGTBQ-Propaganda mit wissenschaftlicher Strenge sprach. Dass angesichts der ausgestreckten Hand für Debatte und Austausch Intoleranz und der Wille zur Zensur anzutreffen waren.

Christian verteidigte auch das Recht auf Leben vom Moment der Empfängnis an, das Recht auf Leben für alle, geboren und ungeboren, das erste aller Rechte, die Grundlage aller anderen.

Von CitizenGO aus haben wir eine Kampagne zur Unterstützung von Christian gestartet, in der wir bitten wir den Kanzler der Universität von Niederkalifornien, die Bibliothek oder einen anderen wichtigen Raum seiner Universität mit dem Namen von Christian Fernando Cortez zu “taufen”, der bereits eine Ikone des universitären Geistes im Angesicht der intoleranten Barbarei ist.

Wenn Sie sich an dieser Kampagne beteiligen möchten, können Sie dies jetzt tun: https://citizengo.org/es-lat/208438-un-salon-para-christian-universidad-baja-california

Darüber hinaus unterstützt die Nationale Front für die Familie Christian, sie machte #TodosSomosChristian zu einem Trend in den Netzwerken und erklärte es in einer Pressekonferenz: https://www.facebook.com/watch/live/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C-GK2C&ref=watch_permalink&v=430349228975853

Während der Rede von Christian applaudierte ein großer Teil der Bildungsgemeinschaft seinen Worten angesichts der Versuche, ihn zu tadeln. In der Folge haben sich die Netzwerke zu einem Tsunami der Unterstützung und Solidarität unter dem Hashtag #TodosSomosChristian entwickelt.