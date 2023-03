Im republikanisch regierten Bundesstaat Texas hat ein Abgeordneter einen Gesetzentwurf eingebracht, der auf eine finanzielle Entlastung kinderreicher Familien abzielt. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Ehepaare mit zehn oder mehr Kindern von der Grundsteuer befreit werden sollen, wie Newsweek berichtet. Der Gesetzentwurf sieht auch eine schrittweise Steuererleichterung für Paare mit drei oder mehr Kindern vor, um ihnen einen Anreiz zu geben, mehr Kinder zu bekommen.

Der Gesetzentwurf wird von den Republikanern in der texanischen Legislative als Teil einer Pro-Familien-Bewegung gesehen, die nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten, das landesweite Recht auf Abtreibung aufzuheben, entstanden ist. Die Gesetzgebung kommt zu einer Zeit, in der Texas Abtreibungen verboten hat, außer in Fällen, in denen das Leben der Schwangeren in Gefahr ist, was voraussichtlich zu einer Zunahme ungewollter Schwangerschaften führen wird.

Die vorgeschlagene Steuererleichterung für kinderreiche Familien wird nach Ansicht von Kritikern von fundamentalistischen religiösen Motiven angetrieben. Einige texanische Bezirke erheben Grundsteuern, andere nicht, so dass nicht alle Familien von der vorgeschlagenen Steuererleichterung profitieren werden.