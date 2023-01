Share on WeChat

Share on Twitter

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on Facebook

Die spanische Vereinigung christlicher Juristen hat gegen die Abteilung für Kultur der galicischen Regionalregierung eine strittige Verwaltungsklage wegen der Entfernung des Denkmals des Heiligen Johannes Paul II. auf dem Monte del Gozo (Santiago de Compostela) im vergangenen März eingereicht.

Die Anwaltsvereinigung beantragt die Aufhebung der Entscheidung über den Abriss des Denkmals und fordert, dass es an seinen ursprünglichen Standort zurückgebracht wird.

Christian Lawyers schließt auch ein Strafverfahren gegen den Präsidenten der Junta, Alberto Núñez Feijóo, nicht aus, da die Entfernung des Denkmals einen Angriff auf religiöse Gefühle darstelle.

Die Präsidentin der Christlichen Anwälte, Polonia Castellanos, prangert an, dass “die Junta entgegen den Empfehlungen des Europäischen Parlaments Denkmäler für kommunistische Führer wie Che Guevara in Galicien zulässt, während sie christliche Symbole abreißt, was gegen die Verfassung selbst verstößt”.

Er versichert, dass “die Machthaber jeden Vorwand nutzen, um christliche Denkmäler zu zerstören. In diesem Fall sagte die Junta, sie würde sich für den Erhalt und die Aufwertung des Denkmals einsetzen, aber was sie getan hat, ist, es zu entfernen und nur eine Gedenktafel zu hinterlassen”. Er erinnert daran, dass “in anderen Gemeinden, die von linksradikalen Parteien regiert werden, das gleiche Argument verwendet wurde, um Kreuze abzureißen”.

Die Anwaltsvereinigung hat auf ihrer Website eine Unterschriftensammlung gestartet, an der sich bisher rund 23.000 Personen beteiligt haben.