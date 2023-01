Die spanische Stiftung Christlicher Juristen hat gegen den Generaldirektor des Jugendinstituts von Valencia, Jesús Damián Martí, und gegen die Direktorin für öffentliche Gesundheit, Ofelia Gimeno, eine Klage wegen angeblicher Straftaten gegen die öffentliche Gesundheit eingereicht.

Die Anwaltsvereinigung beschuldigt sie, eine “Chemsex”-Dating-App zu finanzieren, und das valencianische Jugendinstitut, diese gefährliche Praxis unter jungen Menschen in der Region über soziale Netzwerke zu fördern.

Im ersten Fall gewährte die Direktion für öffentliche Gesundheit dem Bürgerkomitee zur Bekämpfung von AIDS der Autonomen Gemeinschaft Valencia einen Zuschuss in Höhe von 5.496,43 Euro für die Durchführung einer “Kontaktaufnahme für MSM und CHEMSEX-Benutzer” (siehe hier).

In Bezug auf das Instituto Valenciano de la Juventud prangert Abogados Cristianos die Veröffentlichung eines Leitfadens in den sozialen Netzwerken an, in dem für die Praxis des Chemsex geworben wird und Aussagen wie “alles ist gut, solange es kontrolliert wird” gemacht werden. In dem Moment, in dem Sie das Bewusstsein verlieren, ist es nicht mehr sicher”, oder Empfehlungen wie“Wenn Sie die Person kennen, die Ihnen die Drogen gibt, können Sie sicher sein, dass die Drogen so rein wie möglich sind“. Die Agentur hat seinen Beitrag einen Monat nach seiner Veröffentlichung aus dem sozialen Netzwerk Instagram entfernt, nachdem es in den Medien zu Kontroversen gekommen war.

Die Präsidentin der Christlichen Anwälte, Polonia Castellanos, betont, dass “eine öffentliche Verwaltung, die mit unseren Steuergeldern ein Verbrechen gegen die öffentliche Gesundheit begeht, indem sie Minderjährige zum Drogenkonsum ermutigt, ein ausreichender Grund für die Verantwortlichen ist, sofort disqualifiziert zu werden”.