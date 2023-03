Gays Against Groomers, eine Koalition von Homosexuellen, die sich auf ihrer Website als Institution bezeichnet, die “gegen die Sexualisierung, Indoktrination und Medikalisierung von Kindern” kämpft, lehnte eine Dragqueen-Show für Eltern und ihre Kinder in England ab. Eltern, die ihre Kinder zu solchen Veranstaltungen mitnehmen, sollten das Sorgerecht verlieren und die Organisatoren sollten ins Gefängnis kommen. Absolut ekelhaft”, schrieb “Gay Against Groomers” (GAG) am 1. März auf Twitter. Um es klar zu sagen: Wir sprechen nicht von einer Gruppe von Katholiken und/oder fundamentalistischen und obskurantistischen Christen, nicht einmal von “Muslimbrüdern”, nein, die Mitglieder und Organisationen, die sich in dem Netzwerk zusammengeschlossen haben, sind ultraliberal und stolz auf ihre homosexuellen und lesbischen Kämpfe und Identitäten. Gerade deshalb tröstet uns die dramatische Analyse der Situation durch die Mitglieder von “GAG”: Die schwule Gemeinschaft wurde “von radikalen Aktivisten gekapert, die nun extreme Konzepte in der Gesellschaft vorantreiben, die sich in den letzten Jahren insbesondere gegen Kinder richten”.

Anlass für “Gays Against Groomers”, die immer absurdere Verbreitung von Transgenderismus und Gewalt gegen Kinder zu kritisieren, war die Aktivität derCaba Baba RaveDas Unternehmen, das eine Drag-Queen-Veranstaltung für Eltern und Kinder organisierte, präsentierte sich als “kleines Nachmittagsvergnügen”, das Kabarett mit “fesselnden sensorischen Momenten für Kinder” verbindet und “in einem Rave endet”. Am 1. März teilte die Journalistin Dominique Samuels die Originalvideos der Sendung auf Twitter, wirklich verstörendes Material. Die Aufführung fand inmitten von Eltern statt, die auf dem Boden eines Wohnzimmers saßen, applaudierten und ihre Kinder im Arm hielten. Das Unternehmen “Caba Baba Rave” versuchte sich in einer Erklärung zu verteidigen und betonte, dass es Opfer einer “Troll-Attacke” geworden sei, die sich gegen “Drag- und nicht-binäre Künstler” gerichtet habe. Caba Baba Rave” sollte am 11. März im Rahmen eines lokalen Festivals namens “Vault” eine neue Show spielen, doch nach einer Kontroverse wurde die Absage dieser und anderer Shows bekannt gegeben.

Oli London, ein britischer Sänger und Influencer, der seine “Geschlechtsumwandlung” im November letzten Jahres rückgängig gemacht hat, um auf natürliche Weise wieder ein Mann zu werden, kritisierte ebenfalls die Show, die in den sozialen Medien viral ging. London prangerte an, dass “jedes Mal, wenn wir schockierende Fotos und Videos von Dragqueens sehen, die vor Kindern sexuell eindeutige und höchst unangemessene Shows aufführen”. Er forderte eine strengere Gesetzgebung im Vereinigten Königreich, um “jede Drag-Queen oder jeden Veranstaltungsort zu bestrafen, der dies tut, und Drag-Queen-Shows für Kinder zu verbieten”, auch für Kinder unter 18 Jahren, da dies eine Art von “Unterhaltung nur für Erwachsene” sei. London sagte auch, er sei entsetzt und schockiert, dass Eltern anwesend waren: “Welche Art von Eltern würde ihre Kinder so etwas aussetzen?

Es ist “erstaunlich”, dass das Vereinigte Königreich derartige “hypersexualisierende” Veranstaltungen für Kinder zulässt, selbst nach den verschiedenen Skandalen, die die Transgender-Ideologie und -Organisationen des Landes getroffen haben, vom dramatischen Skandal der Keira Bellbei der bevorstehenden Schließung des Tavistock in denen Kinder missbraucht wurden, um gewalttätige Ausdrücke der sexuellen Transition durchzusetzen, bis hin zum Ausschluss und den Ermittlungen gegen die LGBTI-Organisation Marmaids die Förderung von “integrativen” Schullehrplänen. Die britische Regierung will die Macht der verschiedenen LGBTI-Organisationen in den öffentlichen Einrichtungen einschränken, so die Entscheidung aktuelle eine drastische Kürzung der Mittel für die Organisation Stonewall, die Gegenstand der Ermittlungen und Skandale in den Jahren 2021 und 2022 war positiv, aber das Vereinigte Königreich muss mehr und schneller handeln, um Kinder und künftige Generationen von Bürgern zu schützen. Seine Majestät Karl III..