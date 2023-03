Die schottische Strafvollzugsbehörde (Scottish Prison Service, SPS) hat angekündigt, dass alle Transgender-Gefangenen, die in das schottische Gefängnissystem eintreten, zunächst in Gefängnisse eingewiesen werden, die ihrem Geburtsgeschlecht entsprechen, womit sie ihre bisherige integrative Politik umkehrt, wie The Guardian berichtet.

Dieses neue Protokoll ersetzt frühere Richtlinien, die in Zusammenarbeit mit der Scottish Trans Alliance entwickelt wurden und die besagen, dass alle inhaftierten Transgender-Personen bis zu einer vollständigen Risikobewertung in einem Gefängnis untergebracht werden sollten, das dem Geschlecht entspricht, in dem sie in der Gemeinschaft leben.

Die Änderung der Politik folgt auf die öffentliche Empörung, nachdem Isla Bryson, ein transsexueller Doppelvergewaltiger, der sich als Frau ausgibt, zunächst in ein Frauengefängnis eingewiesen worden war. Die SPS hat erklärt, dass bis zum Abschluss der Überprüfungen von Transgender-Gefangenen alle Transgender-Personen mit einer Vorgeschichte von Gewalt gegen Frauen nicht von männlichen in weibliche Gefängnisse verlegt werden. Es wird eine vollständige Überprüfung aller Transgender-Personen in Haft durchgeführt werden, nach der die schottische Regierung ihre Politik überdenken wird.