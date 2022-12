Share on WeChat

Buchhandlungen in Russland entfernen LGBT-bezogene Werke, nachdem Wladimir Putin ein Gesetz unterzeichnet hat, das die Beschränkungen für Aktivitäten, die zur Förderung der LGBT-Rechte im Land gelten, erheblich erweitert.

Das russische Gesetz ist noch aus dem Jahr 2013 verboten die Behörden, was die Behörden als Verbreitung von „Propaganda über nicht-traditionelle sexuelle Beziehungen“ an Minderjährige betrachteten, aber das neue Gesetz erweitert dieses Verbot auf die Verbreitung solcher Informationen an Personen ab 18 Jahren.

Das neue Gesetz verbietet Werbung, Medien und Online-Ressourcen, Bücher, Filme und Theaterproduktionen, von denen angenommen wird, dass sie solche „Propaganda“ enthalten, und erweitert auch bestehende Beschränkungen, indem es die Verbreitung von Informationen zur Geschlechtsumwandlung an Minderjährige verbietet.

Wer gegen dieses Gesetz verstößt, muss eine Geldstrafe zahlen, und wenn Personen, die nicht in Russland ansässig sind, gegen das Gesetz verstoßen, werden sie des Landes verwiesen.

Russlands größte Buchhandelskette Chitai-Gorod und die Moskauer Buchhandlung Respublika haben bereits damit begonnen, Werke zu entfernen, die sich mit „nicht-traditionellen Beziehungen“ befassen, berichtete die unabhängige Novaya Gazeta Evropa.