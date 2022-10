Share on WeChat

Das nicaraguanische Regime befindet sich in einer sehr besorgniserregenden totalitären und antireligiösen Entwicklung. Letzten Donnerstag, 4. August Die Bereitschaftspolizei verbot dem Bischof von Matagalpa, Mons. Rolando Álvarez, der den Bischofspalast verlässt, um eine Messe zu halten. Er steht unter Hausarrest!

Warum, was ist sein angebliches Verbrechen? Angeblich “Anstiftung zu Gewalttaten” und Bestreben, “das Land zu destabilisieren”.

Gab es ein vorheriges Verfahren mit Anhörung der betreffenden Person? Nein, natürlich nicht. Es handelt sich hier um eine einfache politische Schuldzuweisung. Und die Polizei führt aus. Rechtsstaatlichkeit?

Kurz vor seinem Hausarrest beschuldigte die First Lady, Rosario Murillo, den Bischof von Matagalpa eines “Verbrechens gegen die Spiritualität“. Der sandinistische Abgeordnete Wilfredo Navarro beschuldigte ihn kurz zuvor ebenfalls der “Anstiftung zu Gewalt und Unruhen”.

Und wie sieht es in der Realität aus? Was Mons. Ronaldo Alvarez vertritt die Ansicht, dass die wahre Kirche Jesu Christi diejenige ist, die den Missbrauch der Macht prophetisch anprangert.Er sucht nicht ihre Gunst, er kämpft für die Rechte des Volkes, er unterbreitet konstruktive Vorschläge und schweigt nicht. Ist das eine Aufforderung zu Gewalt und Unruhen?

Vielmehr hat es den Anschein, dass das Regime von Ortega und Murillo nicht gewillt ist, Widerspruch zu dulden. Sie hat sieben Vorkandidaten im Gefängnis. Darüber hinaus mussten 120 Journalisten ins Exil gehen, um ihre Integrität und ihr Leben zu schützen. Auch 1200 NRO mussten nach Angaben der OAS das Land verlassen. Stiften sie auch zu Gewalt und Destabilisierung an?

In Wirklichkeit ist der Totalitarismus von Daniel Ortega so brutal, dass nur die Kirche als Gegenstimme übrig bleibt. Aus diesem Grund belästigen sie uns schon seit Monaten. Sie haben sechs Priester im Gefängnis. Sie erzwangen die Ausreise des Vizepräsidenten des nicaraguanischen Episkopats, Mons. Silvio Baez, der zuvor in einer Kirche verprügelt worden war.

Vor einigen Wochen wurden die Schwestern von Mutter Teresa des Landes verwiesen – nachts, wie Kriminelle! Schüren auch sie Hass, Gewalt und Destabilisierung?

Darüber hinaus hat das Regime acht Radiosender geschlossen, von denen sieben der Diözese Matagalpa gehören werden, und auch den Fernsehsender geschlossen. Sie hat auch den Fernsehsender geschlossen, was ein Skandal ist, und wo ist die Meinungsfreiheit geblieben?

Die USA haben bereits ihre Besorgnis über die Situation zum Ausdruck gebracht. Der stellvertretende Direktor des US-Außenministeriums für Angelegenheiten der westlichen Hemisphäre, Brian Nichols, bezeichnet Ortegas Vorgehen als “brutalen Angriff” auf die Meinungs- und Religionsfreiheit.

Die Schikanen sind so heftig, dass sie bereits die kirchliche Solidarität auf den Plan gerufen haben. Der Klerus der Diözese Matagalpa unterstützte ihn am 4. August, als er an der Feier der Eucharistie gehindert wurde. Natürlich brachte auch der nicaraguanische Episkopat seine Solidarität zum Ausdruck.

Aber auch die mexikanische Bischofskonferenz hat ihre Solidarität bekundet und der CELAM (Lateinamerikanische Bischofskonferenz) hat dasselbe getan.

Denn neben der Solidarität ist Nicaragua auch zu einer Art Laboratorium geworden. Wenn die antireligiösen Schikanen in Nicaragua nicht gestoppt werden, werden sie sich wahrscheinlich auf andere Länder ausbreiten, die ebenfalls von der extremen Linken regiert werden, wie Peru, Kolumbien, Argentinien, Chile oder Mexiko, Länder der sogenannten Puebla-Gruppe.

Aus diesem Grund hat CitizenGO eine Kampagne gestartet, die den Generalsekretär der OAS, Luis Almagro, auffordert, in dieser Angelegenheit tätig zu werden. Gewährleistung der Religions- und Meinungsfreiheit in Nicaragua und auf dem gesamten amerikanischen Kontinent. Dies ist die größte Herausforderung. Denn die Religionsfreiheit ist auch der Prüfstein für die Achtung der Menschenrechte. Und bis jetzt hat Nicaragua den Test nicht bestanden…