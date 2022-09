Die Arbeitsgemeinschaft „Queer“ eines Berliner SPD-Ortsverbandes hat die Landes- und Bundespartei aufgefordert, das von der Ampel-Regierung vorgelegte Selbstbestimmungsgesetz noch einmal zu erweitern. Das ist einem öffentlich zugänglichen Beschluss der SPD Tempelhof-Schöneberg zu entnehmen. Er trägt den Titel „Trans * liberation now: Für ein echtes Selbstbestimmungsgesetz!“

Die Gruppe fordert unter anderen, dass bereits Siebenjährige ihren Geschlechtseintrag in offiziellen Dokumenten ändern lassen können sollen – auch gegen den Willen der Eltern, der im Konfliktfall durch ein Familiengericht übergangen werden kann. Denn die Kinder seien „in weiten Teilen auf die Gunst ihrer Eltern angewiesen. Dies mag in Familien mit einer liberalen Haltung funktionieren, aber wir wissen, dass dies bei weitem nicht in jedem Haushalt der Fall ist. Das können wir so nicht hinnehmen. Auch Minderjährige müssen ein Recht auf Selbstbestimmung erhalten. Niemand darf gezwungen werden, in einem Geschlecht zu leben, dem er*sie sich nicht zugehörig fühlt.“

Die Queer-SPD fordert weiter, dass die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für die „geschlechtsangleichende[n] Behandlungen“ übernehmen sollen.

Die Lebens- und Familienrechtsbewegung interessiert Sie? Bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand – abonnieren Sie unseren Newsletter! Registrieren Sie sich hier. Tägliche Nachrichten aus den deutschsprachigen Ländern und der ganzen Welt!