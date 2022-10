In Monterrey, Mexiko ist die Abtreibung nicht legal. Ein Medizinstudent gründet einen Pro-Life-Club an seiner öffentlichen Universität. Die Universitätsverwaltung zwingt sie, den Club zu schließen, weil sie nicht über Abtreibung sprechen dürfen. Der Präsident des Clubs, Rodrigo García, wendet sich an die Medien. Nach etwa zwei Monaten nimmt die Universität den Club wieder auf.

Als ich Rodrigo in der Cafeteria des Ausstellungszentrums in Mexiko-Stadt traf, wo kürzlich der Weltkongress der Familien stattfand, überraschte mich das, was Rodrigo mir als Nächstes erzählte, am meisten. Nach seinem mutigen Auftreten in den Medien konzentriert sich der Club nach seiner Wiederaufnahme nun auf Obdachlosigkeit, Armut und andere Themen, die nichts mit dem Thema Abtreibung zu tun haben. Warum? Angst vor weiteren Repressalien seitens der Universität, wenn sich der Club direkt mit dem Thema Abtreibung befasst.

Die Geschichte von Rodrigo ist nicht ungewöhnlich. Das ist in Mexiko und in ganz Lateinamerika die Norm. Als unser Team von Pro Life Global im Juli Bolivien besuchte, trafen wir uns mit einem pro-life TikTok-Influencer. Obwohl Abtreibung in Bolivien (mit einigen Ausnahmen) nicht legal ist, bat diese Influencerin darum, anonym zu bleiben, da sie von ihren Universitätsprofessoren Drohungen erhalten hat, dass sie ihren Abschluss in Sozialkunde nicht machen kann, wenn sie sich weiterhin öffentlich für das Leben einsetzt.

Wenn Studenten wie Rodrigo und der bolivianische TikTok-Influencer mit Druck und Zensur konfrontiert werden, geben sie fast immer auf, erklärte mir die mexikanische Soziologin Cristina Rodriguez, während wir in einem lokalen mexikanischen Café Tostadas aßen. “Sie sind verängstigt und wissen nicht, was sie tun sollen. Ihre Universität hat den Club geschlossen. Sie wissen, dass der Rechtsweg fast unmöglich sein wird. Die einzige Möglichkeit, die sie haben, ist, sich an die Medien zu wenden, aber ohne Unterstützung und Anleitung, wie sie dies effektiv tun können, geben sie auf.”

Rodrigo wehrte sich, vor allem weil seine Hochschulgruppe der führenden mexikanischen Pro-Life-Jugendorganisation angehört, Juventud y Vita (Juvi), die in 16 Städten des Landes vertreten ist. Rodrigos Gruppe ist jedoch die einzige Pro-Life-Universitätsgruppe von Juvi. Er möchte dies ändern, aber mit seinem eigenen Stundenplan und seinen Verpflichtungen als Pro-Life-Studentenführer vor Ort ist es schwierig, die Zeit dafür zu finden. Ob in Mexiko noch mehr universitäre Pro-Life-Gruppen aktiv sind, bleibt ein Rätsel; die Pro-Life-Führer, die ich traf, wussten nichts von weiteren, deren Leitung noch nicht aufgegeben hatte.

Aber es ist nicht nur die Universitätsverwaltung, die es einem schwer macht, für das Leben als Student zu sprechen. “Die meisten meiner Kommilitonen sind für die Abtreibung”, sagt Fatima, Studentin an einer katholischen Universität in Anahuac Queretaro, Mexiko. “Die Universitätsverwaltung will nicht, dass die Studenten über Abtreibung sprechen, weil sie befürchtet, dass die Abtreibungsbefürworter bessere Argumente vorbringen als die Lebensbefürworter und dass mehr Studenten auf die Abtreibungsbefürworter umschwenken.”

Das ist natürlich furchtbar. Niemand sollte Angst haben, über Abtreibung zu diskutieren, vor allem nicht diejenigen, die glauben, dass jedes Leben wertvoll ist, weil wir Wissenschaft, Fakten, Logik und Mitgefühl auf unserer Seite haben.

Diese trostlose Situation ist das Ergebnis einer unzusammenhängenden globalen Pro-Life-Bewegung. Es gibt Pro-Life-Organisationen, die Medienschulungen durchführen und Rechtsberatung anbieten. Es gibt fabelhafte Pro-Life-Schulungsorganisationen. Aber sie sind nicht mit den Schülern vor Ort verbunden.

Veranstaltungen wie der Weltkongress der Familien in Mexiko-Stadt am vergangenen Wochenende sind hilfreich, um führende Persönlichkeiten zusammenzubringen, damit wir unsere Kräfte bündeln können. Sie sind nur ein Schritt auf dem Weg zu einer vernetzten Bewegung, ähnlich wie Planned Parenthood Global sie anführt. Planned Parenthood Global arbeitet mit mehr als 70 Organisationen zusammen, um “die Mutigen zu unterstützen”. Sie bringen junge Aktivisten ins Zentrum und rüsten sie aus, betreuen sie und finanzieren sie, damit sie in Afrika und Lateinamerika für die Abtreibung und die Abschaffung des Schutzes für das ungeborene Leben und seine Mütter eintreten. Mexiko ist eines der acht Schwerpunktländer.

Letztes Wochenende traf ich beim Frühstück den Schulverwalter des katholischen Hochschulnetzes, zu dem auch die Universität gehört, die Fatima besucht. Er freut sich darauf, mit Pro-Life Global zusammenzuarbeiten, um die Schüler darin zu schulen, wie sie für das Leben eintreten und Pro-Life-Clubs gründen können. Fatima sagte auch, dass sie sich freuen würde, wenn wir ihr helfen würden, einen Pro-Life-Club an ihrer Universität zu gründen.

Außerdem haben wir mit dem Juvi-Team geplant, die Leiter der einzelnen Stadtgruppen in den besten Methoden zu schulen, um die Herzen und Köpfe der Menschen in Bezug auf Abtreibung auf eine nicht konfrontative Art und Weise zu verändern, und ihnen dann die Werkzeuge an die Hand zu geben, damit sie ihrerseits alle Mitglieder ihrer Gruppen schulen können.

Wenn wir die globale Welle der Abtreibungslegalisierung umkehren wollen, müssen wir eine lokal geführte, global vernetzte Pro-Life-Bewegung schaffen, die lokale studentische Aktivisten aktiv anleitet und mit den besten Praktiken, Medientraining und juristischem Hintergrund ausstattet, um die Zensur, Diskriminierung und Bedrohungen zu überwinden, denen sie täglich ausgesetzt sind.

Aus diesem Grund hat ein kleines Team von internationalen studentischen Pro-Life-Aktivisten vor einem Jahr Pro-Life Global ins Leben gerufen. Es gibt noch viel zu tun und es ist noch ein weiter Weg bis zu einer Welt ohne Abtreibung, aber mit jedem Tag, an dem Schüler wie Rodrigo die Unterstützung und Anleitung erhalten, die sie brauchen, um in den Medien, bei ihrer Verwaltung und bei ihren Mitschülern mutig für das Leben einzutreten, kommt die Welt einem Zuhause einen Schritt näher, in dem jede Mutter und ihr Kind die Hilfe und Unterstützung erhalten, die sie brauchen, um sich nicht nur für das Leben zu entscheiden, sondern auch zu gedeihen.