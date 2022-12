Als Reaktion auf die kürzliche Ausstrahlung einer Abtreibung im National Public Radio (NPR) [iFamNews berichtete] hat eine katholische Organisation dazu aufgerufen, einen Gebetstag zu veranstalten, um das ungeborene Kind zu ehren, das bei diesem mörderischen Eingriff ums Leben kam, wie LifeSiteNews berichtete.

Auf Anregung von Pater Alan Bernander, O. Praem, feierte die Organisation Priests for Life (Priester für das Leben) Lebensbefürworter, am 3. Dezember einen Tag des Gebets, des Fastens und der Buße, um den Tod eines Kindes zu ehren und zu betrauern, dessen Tod bei einer Abtreibung von NPR aufgezeichnet und im Radio übertragen wurde. Das nun verstorbene Kind wurde von der Priestergruppe auf den Namen Amanda Marie getauft, was so viel bedeutet wie „die, die geliebt werden sollte“.

„Wir müssen das Baby ehren, das durch diese Abtreibung – und diese Sendung – entehrt wurde“, schrieb Priests for Life in ihrem Brief an Lebensschützer. „Wir müssen das ans Tageslicht bringen, was diese Sendung absichtlich im Schatten versteckt hat. Wir müssen uns daran erinnern, was diese Sendung versucht hat, uns vergessen zu lassen. Wir müssen wieder menschlich machen, was diese Abtreibung und diese Sendung entmenschlicht haben.“

Sie fügten hinzu: „Und wir müssen eine große Sache daraus machen, was diese Sendung trivialisiert hat“, fügten sie hinzu.

Priests for Life hat auch einen offenen Brief an die Mutter von Amanda Marie, an den Abtreiber, der den Mord durchgeführt hat, an die beteiligten NPR-Sender und an alle, die die Sendung gehört haben, herausgegeben, den sie unterschreiben können, in dem sie den Mord verurteilen und zur Umkehr aufrufen.

„Wir sind mit Ihnen, und Gott ist mit Ihnen“, schrieb Priests for Life an Amanda Maries Mutter. „Wir sind nicht hier, um Sie zu verurteilen oder zu bestrafen, sondern um unsere Liebe und Fürsorge für Sie auszudrücken. Wir wünschten, wir hätten Ihnen helfen können, die Abtreibung zu vermeiden; und auch jetzt wollen wir Ihnen helfen, von dieser Wunde zu heilen, so wie wir schon so vielen anderen geholfen haben.“

Zum Abschluss ihres emotionalen Schreibens wandten sich die Priester an die Hörer der NPR-Sendung.

„Unser Herz sollte über jeden Kindesmissbrauch brechen, selbst über den eines einzigen Kindes. Unser Herz sollte sogar noch mehr über den Mord an einem einzigen Kind brechen! Und das geschieht unter dem Deckmantel des ‚Gesetzes‘ (es ist ein ungerechtes ‚Gesetz‘, also sowieso kein wirkliches ‚Gesetz‘).“

Die Gruppe rief die Zuhörer dazu auf, sich bewusst zu machen, dass jede Abtreibung der Mord an einem unschuldigen Kind und damit eine schreckliche Tat ist:

„Machen Sie sich den Schrecken jeder Abtreibung bewusst, machen Sie sich den Schrecken dieser Abtreibung, der Tötung von Baby Amanda, bewusst, ehren Sie sie in Ihrem Herzen, und tun Sie dann alles, was Sie können, um dieser schrecklichsten aller Gräueltaten, der legalisierten Abtreibung, ein Ende zu setzen.“