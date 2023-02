Share on WeChat

Die Spanische Stiftung Christlicher Juristen hat eine Klage gegen den Präsidenten des Verfassungsgerichts, Cándido Conde-Pumpido, wegen des Vorwurfs der Täuschung eingereicht.

Die Juristenorganisation wirft dem Magistrat vor, die Enthaltung der Richterin Concepción Espejel bei der Beratung des Abtreibungsgesetzes nicht zugelassen zu haben. Espejel hatte um ihren Rücktritt gebeten, da sie Mitglied des CGPJ (Allgemeiner Rat der Justiz) war, der einen Bericht über das Gesetz verfasst hatte.

Die Anwaltsstiftung prangert auch an, dass Conde-Pumpido sich bei der Beratung über die Abtreibung enthalten sollte, da er zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Gesetzes Generalstaatsanwalt war und sich bereits für die Abtreibung ausgesprochen hatte.

Christian Lawyers fordert den Obersten Gerichtshof auf, die Plenarsitzung, in der über Abtreibung debattiert wird, vorsorglich durch ein Strafverfahren auszusetzen, bis diese Situation geklärt ist.

Die Präsidentin der Christlichen Anwälte, Polonia Castellanos, sagte : “Die Verschlechterung unserer Rechtsstaatlichkeit ist so alarmierend, dass wir uns gezwungen sehen, den Obersten Gerichtshof und die Europäische Kommission zum Handeln aufzufordern, da die ernste Gefahr besteht, zu einem gescheiterten Staat zu werden”.

Christian Lawyers erinnert daran, dass es eine europäische Rechtsprechung gibt, die ihre Position unterstützt. Er greift ein Urteil des EGMR (Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte) auf, in dem es heißt: “Besteht die Gefahr, dass der Richter befangen ist, so wird die Verpflichtung des Antragstellers, den Richter abzulehnen, durch die Verantwortung des Richters ausgeglichen, sich vor Beginn der Verhandlung der Stimme zu enthalten”. In einem anderen Satz behauptet er, dass “die Gerechtigkeit nicht nur angewandt werden muss, sondern auch den Anschein erwecken muss, dass sie angewandt wird. Es geht um das Vertrauen, das die Gerichte bei den Bürgern einer demokratischen Gesellschaft wecken müssen”.

Castellanos erinnert auch daran, dass es “vor kurzem das Verfassungsgericht selbst war, das eine Abstimmung im Senat ausgesetzt hat, weil bei der Reform zur Beschleunigung ihrer Erneuerung etwas Unrechtmäßiges geschehen sollte”.