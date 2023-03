Share on WeChat

Der polnische Bildungsminister Przemysław Czarnek erklärt, der Anstieg der Selbstmordversuche unter Kindern in Polen sei auf die Gehirnwäsche durch „LGBT-, neoliberale und neomarxistische Ideologien“ zurückzuführen. Er schlägt vor, die traditionellen Werte zu stärken, einschließlich des Kirchenbesuchs, um jungen Menschen zu helfen, besser zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, wie Notes from Poland berichtet.

Experten weisen außerdem darauf hin, dass das unterfinanzierte, überlastete und veraltete System zur Unterstützung der psychischen Gesundheit sowie die Auswirkungen der Pandemie die Hauptursachen für den Anstieg sind. Den Zahlen zufolge verzeichnete Polen im Jahr 2021 mit 1.496 Selbstmordversuchen von Minderjährigen den höchsten Stand aller Zeiten, gefolgt von 2.031 im vergangenen Jahr. Die letztgenannte Zahl war mehr als doppelt so hoch wie der Durchschnitt der Jahre vor 2021.

Der Bildungsminister macht „die starke Krise der Familie, den Angriff auf sie, auf das Christentum, auf die Kirche, auf die Religion, auf alles, was das Gute vom Bösen unterscheidet“ verantwortlich. Czarnek erklärte: „Es ist notwendig, die Werte der Familie und der Ehe zu schützen und sie nicht mit marxistischen und LGBT-Ideologien anzugreifen, die in den Köpfen der Kinder Verwüstung anrichten“. Er unterstrich, dass „in kleineren Orten, in denen die Menschen zur Kirche gehen, die Unterscheidung zwischen Gut und Böse besser ist.“

Czarnek hat bereits früher „die moralische Verderbtheit und Schlechtigkeit der so genannten Sexualpädagogen“ für Selbstmordversuche unter Minderjährigen verantwortlich gemacht.

Czarnek hat in der Vergangenheit auch behauptet, dass „die LGBT-Ideologie aus denselben Wurzeln wie der Nationalsozialismus stammt“ und dass ihre Anhänger „nicht mit normalen Menschen gleichzusetzen sind“, so dass wir „aufhören sollten, auf diesen Schwachsinn über Menschenrechte oder Gleichheit zu hören.“