Der Anteil der Katholiken in Polen, die die Messe besuchen, ist innerhalb von zwei Jahren von 37% auf 28% gesunken, so die neuen Zahlen, die das statistische Institut der Kirche veröffentlicht hat.

Die Kirche weist darauf hin, dass die neuesten Daten – die aus dem Jahr 2021 stammen – wahrscheinlich von der Pandemie beeinflusst wurden. Sie räumt aber auch ein, dass „soziokulturelle Faktoren“ eine Rolle bei dem Rückgang gespielt haben, berichtet Notes From Poland.

Obwohl sich die große Mehrheit der Polen offiziell als katholisch bezeichnet, wurde der Status der Kirche in den letzten Jahren durch Säkularisierung und einen steigenden Lebensstandart sowie Wirtschaftsaufschwung geschmälert. Seit 1980 führt die katholische Kirche in Polen jährlich eine Studie darüber durch, wie viele Menschen die Messe besuchen und zur Kommunion gehen. An einem Sonntag im Jahr erfasst jede Pfarrei des Landes die Zahlen und übermittelt sie an das Institut für die Statistik der katholischen Kirche (ISKK).

Die neuesten Zahlen zeigen, dass 2021 28,3% die Messe besuchten, während es 2019 noch 36,9% waren (2020 wurde die Zählung wegen der Pandemie nicht durchgeführt). Im Jahr 2011 lag die Zahl bei 40%, 2001 bei 46,8%, 1991 bei 47,6% und 1981 bei 52,7%.

Der Anteil derer, die an der Kommunion teilnahmen, sank dagegen auf 12,9% im Jahr 2021, nachdem er 2019 noch bei 16,7% lag. Im Gegensatz zu den Besucherzahlen war der Anteil derer, die zum Abendmahl gingen, zuvor gestiegen: von 8,1% im Jahr 1981 auf 10,8% im Jahr 1991, 16,5% im Jahr 2001 und 16,1% im Jahr 2011.