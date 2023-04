Share on WeChat

Ostern, das wichtigste Fest im christlichen liturgischen Kalender, ist eine Zeit, in der Christen auf der ganzen Welt zusammenkommen, um die Auferstehung Jesu Christi von den Toten zu feiern. Verwurzelt in den biblischen Berichten über die Auferstehung Jesu, ist Ostern für Christen eine Zeit der Freude, der Hoffnung und der Erlösung, die den Sieg des Lebens über den Tod und die Erfüllung der Verheißungen Gottes bedeutet. “Der auferstandene Jesus ist die Garantie dafür, dass Gottes Liebe stärker ist als das Böse, stärker als der Tod”, wie Papst Benedikt XVI. wortgewaltig erklärte.

Die Auferstehung Jesu Christi, wie sie in den Evangelien des Neuen Testaments geschildert wird, ist der Träger des christlichen Glaubens. Sie ist der Höhepunkt des Erlösungsplans Gottes und zeigt seine grenzenlose Liebe und Barmherzigkeit gegenüber der Menschheit.

Fulton Sheen, ein bekannter Theologe und Bischof, beschrieb die Bedeutung von Ostern sehr schön mit den Worten: „Ostern ist nicht die Zeit, um in verstaubten, muffigen Büchern oder Gräbern zu wühlen, um die spontane Entstehung zu widerlegen oder gar das ewige Leben zu beweisen. Es ist ein Tag, um die Asche der toten Hoffnung zu schüren, ein Tag, um Zweifel zu vertreiben und die Hänge aufzusuchen, an denen die Sonne aufgeht, um sich des Glaubens zu erfreuen, der uns aus uns selbst und der toten Vergangenheit heraus in das weite und einladende Unbekannte trägt.

Für Christen ist Ostern eine Zeit der tiefen Freude und Hoffnung. Es ist eine Zeit, die neues Leben und erneuerten Glauben ankündigt. Die orthodoxe Liturgie fasst dieses Gefühl sehr schön mit der Verkündigung zusammen: „Christus ist von den Toten auferstanden, er hat den Tod zertreten und denen, die in den Gräbern liegen, das Leben geschenkt!“ Diese Erklärung bringt die zentrale Botschaft von Ostern auf den Punkt – dass Jesus Christus durch seine Auferstehung den Tod besiegt und der Menschheit das Geschenk des ewigen Lebens gemacht hat. Es ist eine Botschaft der Hoffnung, die bei Christen aller Konfessionen und Kulturen Widerhall findet und ihnen ein Gefühl der Freude und Vorfreude einflößt.

Ostern ist auch im Zusammenhang mit der Erlösung von großer Bedeutung. Es erinnert an den Erlösungsplan Gottes für die Menschheit, der im Tod und in der Auferstehung Jesu Christi gipfelte. Wie Papst Benedikt XVI. treffend feststellte: „Die Auferstehung Christi ist die Grundlage unseres Glaubens und unserer Hoffnung, und durch Taufe und Firmung ist sie die Quelle unserer Teilhabe am göttlichen Leben.“ Die Auferstehung Jesu gibt den Christen die Gewissheit ihrer eigenen Auferstehung und die Hoffnung auf ewige Erlösung. Sie ist ein tiefes Geheimnis, das auf den endgültigen Sieg der Liebe Gottes über Sünde und Tod hinweist und einen Weg zur Erlösung und Versöhnung mit Gott bietet.

Außerdem ist Ostern nicht nur ein historisches Ereignis, sondern eine lebendige Realität, die das Leben der Gläubigen auch heute noch verändert. Es ist eine Zeit der geistlichen Erneuerung und der persönlichen Verwandlung, in der Christen über die Auswirkungen der Auferstehung Christi auf ihr Leben nachdenken. Wie Fulton Sheen wortgewandt sagte: „Jeder Spur von Traurigkeit im Ostermysterium steht die dreifache Offenbarung der Größe gegenüber, die uns wirklich umgibt: die Offenbarung der Hoffnung, der Erfüllung und der Herrlichkeit.“ Ostern ruft die Christen auf, die Hoffnung, die Erfüllung und die Herrlichkeit anzunehmen, die aus der Vereinigung mit dem auferstandenen Christus erwachsen, und ihren Glauben in Freude und Dankbarkeit zu leben.

Ostern ist die Erinnerung an Gottes Erlösungsplan für die Menschheit, der in der Auferstehung Jesu Christi gipfelte. ES ist eine lebendige Realität, die auch heute noch das Leben der Gläubigen verändert und ihnen Hoffnung, Erfüllung und Herrlichkeit bietet.