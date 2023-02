„Es gibt keine Zukunft für Ungarn ohne Europa, genauso wie es keine Zukunft für Europa ohne Ungarn gibt“, sagte Ungarns Präsidentin Katalin Novák in einem Interview, das das Wirtschaftsportal Portfolio.hu am Samstag veröffentlichte.

„Wir sind eine unabhängige, souveräne, erwachsene Nation mit eigenen Werten und Interessen“, sagte sie gegenüber Portfolio. Ungarn sei „nicht nur westlich orientiert, sondern seit mindestens tausend Jahren ein integraler und unveräußerlicher Teil des Westens“, so Novák.

Sie fügte hinzu, sie sei „nicht glücklich über das Hin und Her“ zwischen der Europäischen Kommission und der ungarischen Regierung, sagte aber, dass „die Souveränität des Landes geschützt werden muss“. “

„Wir fordern die gleiche vollwertige Mitgliedschaft und den gleichen Respekt, auf den die Bürger eines jeden Gründers (der EU) oder eines späteren Beitrittslandes ein Anrecht haben; einen festen Platz am Tisch in Brüssel“, sagte sie. „Es wäre gut, zu einer Zusammenarbeit zurückzukehren, die auf gegenseitigem Respekt beruht, und das erfordert in der Tat Kompromisse“, sagte Novák. Novák zufolge ist die EU in den letzten zehn Jahren eher geschwächt als gestärkt worden und liegt nun „hinter den Vereinigten Staaten und Asien zurück, was ihre Fähigkeit zur Förderung diplomatischer Interessen, der Demografie und der Wettbewerbsfähigkeit angeht“, so der Präsident.

Europa habe „die gemeinsame strategische Politikgestaltung vergessen und ideologische Fragen in den Mittelpunkt gerückt“, sagte sie und fügte hinzu: „Wir müssen aufwachen“.

Zum Krieg in der Ukraine sagte Novák, der russische Präsident Wladimir Putin habe mit dem Einmarsch in die Ukraine „den Rubikon überschritten“, und „die so genannte westliche Welt hat als eine Person nicht weiter!“ Das Ziel sei es, „Europa zu einem unabhängigen, selbsttragenden, wirtschaftlich starken, sicheren und friedlichen Raum mit eigener Verteidigung zu machen.“

„Als Präsidentin, Christin und Mutter stimme ich für einen baldigen Waffenstillstand“, sagte sie. In Bezug auf die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten und China rief die Präsidentin zur „Wiederherstellung einer pragmatischen Zusammenarbeit“ auf. „Es liegt in unserem Interesse, sowohl mit Amerika, einem Verbündeten, als auch mit China, sowohl mit dem Westen als auch mit dem Osten, übereinzustimmen“, sagte Novák in dem Interview.