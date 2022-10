Share on WeChat

Am 21. Juni dieses Jahres beschloss das nicaraguanische Regime von Daniel Ortega und Rosario Murillo aus dem Land zu verweisen. Die Missionare der Nächstenliebe, die kleinen Nonnen von Mutter Teresa von Kalkutta, wurden aus dem Land geschickt. Sie taten dies auch und zwingen sie, das Land nachts zu verlassen. und mit eingefrorenem Girokonto… Als ob sie Kriminelle wären!

Niemand weiß, was mit den älteren Menschen geschehen wird, die sich um die kleinen Schwestern gekümmert haben. Bekanntlich sind die Nonnen von Mutter Teresa den Ärmsten der Armen geweiht. Wenn sie sich nicht um diese alten Menschen kümmern, wer wird sich dann um sie kümmern?

Die Entscheidung markiert einen Wendepunkt in der Politik der Unterdrückung und der Menschenrechtsverletzungen durch das nicaraguanische Regime.

Denn es ist 100%ig sicher, dass die Nonnen von Mutter Teresa sich nicht gegen die Regierung verschworen haben. Sie begrüßen sie einfach, ohne Fragen zu stellen oder um Erklärungen oder irgendetwas anderes zu bitten. Liebe für nichts. Vielleicht ist es genau das, was unangenehm ist: das Zeugnis der Liebe angesichts der Ausübung des Hasses?

Wenn das Regime in der Lage ist, diejenigen zu vertreiben, die sich ihm unmöglich widersetzen können, was dann? Was nun?

Mitte Juni schaltete das Regime einen Fernsehsender ab, der der Nicaraguanischen Bischofskonferenz gehört. Eine “ortskundige Geste der Unterdrückung”, wie die Kirche sagt. Das Regime verletzte die Redefreiheit, die Pressefreiheit, die Religionsfreiheit und die Unternehmensfreiheit. Libertizid!

Doch seit Monaten werden Priester, Nonnen und sogar Bischöfe verprügelt und Kirchen und Tempel geschändet.

Ein Hass, der sich nur durch die Tatsache erklären lässt, dass die Kirche ist die einzige Stimme mit moralischer Autorität die die Verletzung von Menschenrechten anprangert.

Als der Sandinist Ortega an die Macht zurückkehrte, dachte er, er könne die Kirche “zähmen”, indem er sich für die Abtreibung einsetzt, und dass die Kirche angesichts seiner Korruption und seines Totalitarismus schweigen würde. Das ist nicht der Fall. Und die Antwort ist Unterdrückung und Zensur. Die institutionelle Kirche und ihre Arbeit werden zensiert: Am 29. Juni wurden 100 NRO – meist katholische und evangelikale – geschlossen.

Die Lage ist ernst. Aus diesem Grund hat CitizenGO eine Kampagne gestartet, in der der Generalsekretär der OAS, Luis Almagro, aufgefordert wird, seine diplomatischen Fähigkeiten einzusetzen, um die Religionsfreiheit und die Rückkehr der Kleinen Schwestern von Mutter Teresa zu garantieren.

Wenn Sie möchten, können Sie hier unterschreiben.