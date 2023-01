Kinder haben keine Zeit mehr. Dies ist genau die Folge von kognitiven Problemen in der Schule, sowie Hyperaufmerksamkeit, Lernunfähigkeit, Konzentrationsschwäche, alles eine Folge von Fehlern aus der frühen Kindheit. Deshalb sollten Kinder nicht zu hundert Dingen geführt werden. Seien Sie vorsichtig, jemand kann Erwartungen an ein Kind haben und das ist in Ordnung. Aber Überforderung belastet das Kind. Sie können das nicht erreichen, sie verarbeiten die Informationen nicht, sie geraten morgen in Stress und irgendeine Art von Angst.

Die Winterferien stehen bevor, was für Eltern eine äußerst herausfordernde Zeit ist. Kinder verbringen den größten Teil des Tages zu Hause, auf der anderen Seite gibt es Bildschirme, auf denen es manchmal unmöglich ist, dem Drängen der Kinder zu widerstehen, dass Sie sie stundenlang auf den Fernseher oder das Telefon schauen lassen. Was tun in solchen Situationen?

Dr. Ranko Rajović sagt, dass die Antwort in unserer Kreativität liegt, die Eltern in ihren Kindern wecken müssen.

Die Untersuchungen, die wir an Schulen in Slowenien, Kroatien, Serbien und Italien durchgeführt haben, haben gezeigt, dass die meisten Kinder bereits in den unteren Klassen ein Telefon haben, bis zu 80 Prozent von ihnen, und in der vierten Klasse steigt dieser Prozentsatz auf 100 Prozent. Im Vergleich zu vor fünf Jahren, als wir dieselbe Studie durchgeführt haben, ist der Sprung dramatisch – sagt Dr. Rajović und fügt hinzu, dass es keinen großen Unterschied zwischen uns und einigen Industrieländern gibt.

Kinder, erklärt Rajović, sind daran gewöhnt und scheinen einen konditionierten Reflex zu haben, zum Telefon zu greifen, wenn ihnen langweilig ist.

Deshalb hier der erste Ratschlag für Eltern – lasst sie sich langweilen. Denn dann muss er spielen. Genau wie wir, als wir Kinder waren, also haben wir uns beschwert, wenn uns langweilig war. Der einzige Rat, den wir bekommen haben und den Kinder heute bekommen sollten, ist: Geht spielen. Ein weiterer wichtiger Tipp ist, Ihrem Kind nicht jedes Wochenende ein Spielzeug zu kaufen. Lass sie sich an sich selbst erinnern. Wann haben sie Geschenke bekommen? Ein kleiner Urlaub, ein kleines Geschenk, ein großer Urlaub, ein größeres Geschenk. Und das ist es. Und heute? Buchstäblich jedes Wochenende wird ein Spielzeug gekauft – sagt Rajović.

Er erinnert Eltern an die Zeit, als sie selbst noch Kinder waren und dass die Freude über ein Spielzeug viel größer war, obwohl das Spielzeug an sich viel weniger wert war als das, was wir heute für Kinder kaufen.

Die Mädchen sammelten zum Beispiel Servietten. Nun, jede Serviette hatte ihre eigene Geschichte und mindestens 10 Eigenschaften – Farbe, Form, wie viele Lagen, aus welchem Land, welche Stadt, Hotel… Wenn Papa auf eine Reise ging, musste er mehrere Servietten mitbringen, damit seine Tochter könnte ändern. Sie begrüßt es mit Freude, denn es kann vorkommen, dass sie ein sehr gutes mitbringt, für das sie zwei oder drei andere bekommt, die sie nicht hat. Und die Jungs, sie hatten Murmeln oder diese kleinen Autos – erinnert Rajović und fügt hinzu:

Und in der Tat, wenn wir an Jungen und ihre Freude an bestimmten “starken” Murmeln denken, ist sie kaum mit der zu vergleichen, die Kinder heute zeigen, wenn sie ein Spielzeug bekommen. Ob es sich um einen Kunststoffbehälter oder einen Glasbehälter, einen Porzellanbehälter, einen Naphthalinbehälter oder etwas anderes handelte, war entscheidend. Also tauschten, eroberten und bewahrten sie sie als den größten Schatz. Sie bekamen sie nicht jeden Tag, daher war ihr Wert für die Kinder unbezahlbar.

Elternschaft ist heutzutage ein ernstes Geschäft. Wir können nicht sagen, dass wir keine Zeit haben. Wie kommt es – wir haben zwei, drei, vier Kinder geboren und jetzt haben wir keine Zeit? Wir müssen Zeit haben. Gerade in den ersten 10 Jahren, wenn wir dort präsent sind, dann sind wir danach ruhig. Neulich hörte ich, dass ein Lehrer allen Schülern Fünfer gab, um den ganzen Unsinn des Systems zu zeigen. Weil wir ständig sagen, dass jede Generation von Kindern immer schwächer und die Noten besser werden. Wie ist es möglich? Wir haben irgendwo einen Fehler gemacht – Wir müssen Kinder auf das Leben vorbereiten. Und wie ist das? Also spielen, springen, tiefe Aufmerksamkeit, Brettspiele. Nun, das ist die Aufgabe der Eltern – schließt Rajović.

Die Botschaft an die Eltern lautet, zwei Tage in der Woche abends für Gesellschaftsspiele vorzusehen. Es ist wichtig, Kindern das Schachspielen beizubringen. Wieso den? Das Kind hat heute eine schlechte Aufmerksamkeit in der Schule, es kann nicht lernen. Es ist überall ein Problem, und die Ursache liegt in der Technologie. Und Backgammon, Backgammon und Schach sind Spiele für tiefe Aufmerksamkeit.