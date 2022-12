[Wir übernehmen diesen Beitrag von Karl Noswitz* mit freundlicher Genehmigung. Original ist hier zu finden.]

Die neue Abtreibungsklinik von Gabie Raven in Dortmund hat eine aufgeladene symbolische Bedeutung wie kaum eine andere. Denn erstmals eröffnet eine holländische Abtreibungsklinik eine Niederlassung in Deutschland. Holland ist bekannt für seine besonders katastrophalen Abtreibungsgesetze. Und die Klinik gehört auch noch Gabie Raven, offizielle Repräsentantin für die Niederlande der Internationalen Föderation der Abtreibungsspezialisten (Fiapac). Selbst der (Mainstream-) Fernsehsender arte.tv hat über die neue Abtreibungsklinik von Gabie Raven bereits berichtet

In den Abtreibungskliniken von Gabie Raven in Rotterdam und Roermond werden bereits heute 6.300 Kinder im Jahr getötet. Dort wird keine einzige Heilbehandlung durchgeführt. Gabie Raven gehört zu den ganz Großen der europäischen Abtreibungsindustrie. Auch in der neuen Niederlassung von Gabie Raven in Dortmund werden voraussichtlich über 3.000 Kinder pro Jahr im Mutterleib ermordet werden. Mit mehr als 9.000 Abtreibungen pro Jahr gehört Gabie Raven zu den größten Abtreibungsanbietern in Deutschland.

*Karl Noswitz ist Investigativ-Journalist und Lebensschützer in Deutschland. Seit 2022 berichtet Karl Noswitz auch als Blogger über die Abtreibungsindustrie. Wegen seiner Lebensschutzarbeit wurde Noswitz mehrmals verklagt, nicht zuletzt von Bischof Georg Bätzing, dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz.