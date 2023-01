Share on WeChat

Sie hatten beschlossen, die schwule Figur zurückzuziehen, aber die Lobby wurde wütend und beschloss, sie wieder zurückzubringen…

Netflix hat Jurassic World (oder Camp Cretaceous auf Spanisch) auf seiner Plattform für Kinderserien im Angebot. Die Serie erzählt die Abenteuer einer Gruppe von Teenagern, die nach den Ereignissen von Jurassic World 2015 auf die Isla Nublar evakuiert wurden.

In Kapitel 8 sagt eine der Teenagerinnen, Yazz, einer anderen Teenagerin, Sammy, dass sie sich zu ihr hingezogen fühlt, und sie küssen sich. Es könnte eine Verwechslung gewesen sein, aber von da an geht es in der ganzen Serie darum, lesbische Küsse zu validieren. Sie nennen sich “Freundinnen”. Ihre Freunde gratulieren ihnen, ihre Familien freuen sich, sie glücklich zu sehen?

In einer Serie, die sich an 7-Jährige richtet!

Das Thema hat verständlicherweise eine Welle der Empörung ausgelöst. Denn Eltern wollen eine Kinderserie sehen und sicher sein, dass es sich wirklich um eine Kinderserie handelt und dass niemand versuchen wird, ihre Kinder mit der LGTB-Agenda zu indoktrinieren.

Das Lustige ist, dass das Unternehmen vor vier Jahren beschlossen hat, die schwule Figur aus der Kinderserie zu entfernen. Sie haben sich damit herausgeredet, dass die Serie dadurch unnötig lang wurde, aber in Wirklichkeit haben sie beschlossen, die Eltern nicht unnötig zu belästigen.

Die LGBT-Lobby verstand die Operation perfekt und startete eine Kritikkampagne, in der sie beklagte, dass Netflix “die schwule Figur aus Jurassic World in den Kleiderschrank gesteckt” habe. Die Kampagne bestand darauf, dass nur 12,8 % der großen Produktionen einen schwulen Charakter haben. Hatten wir uns nicht darauf geeinigt, dass laut der Lobby 10% der Bevölkerung homosexuell sind? 12,8 % wären bereits eine übergewichtige Präsenz?

Tatsache ist, dass die Kampagne der LGBT-Lobby Wirkung gezeigt hat und Netflix seine schwule Figur endlich “geoutet” hat.

Und das, obwohl das Unternehmen hat in den letzten 10 Monaten zwei Drittel seines Börsenwerts verloren. Sie hat bereits das Niveau einer Vorpandemie erreicht.Die Explosion des audiovisuellen Online-Konsums hat noch nicht stattgefunden. Es ist richtig, dass es Zweifel an dem Geschäftsmodell gibt. Aber es stimmt auch, dass ein systematischer Tritt gegen Ihre Kunden nicht der beste Weg ist, um Ihre Bilanz zu verbessern. In Wirklichkeit ist es ein echter “geschäftlicher Selbstmord”.

Die Wahl ist also klar: Entweder Netflix setzt sich für die LGTBQ-Agenda ein oder für die Familien und den Respekt vor der Unschuld der Kinder. Viele Eltern haben Netflix-CEO Reed Hastings bereits mitgeteilt, dass sie nicht das Risiko eingehen können, dass ihre Kinder in einer Kinderserie LGBT-Indoktrination konsumieren.

